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35+顛覆案丨12被告提上訴遭駁回維持原判  其中10人再申終極上訴

社會
更新時間：09:33 2026-03-25 HKT
發佈時間：09:33 2026-03-25 HKT

35+ 顛覆案中45人前年被裁定串謀顛覆國家政權罪成，判囚4年2個月至10年不等。合共12名被告上訴定罪刑期，律政司另上訴劉偉聰罪脫。上訴庭上月駁回全部上訴，維持原判。其中10人不服，再申請上訴至終審法院，劉偉聰則未被上訴。根據司法機構網頁顯示，案件現時暫無排期聆訊。

上訴庭上月23日宣判，與原審同樣根據「522説明」和「528決定」來詮釋顛覆罪，反覆強調一眾定罪被告意圖顛覆香港「憲制秩序」，駁回全部上訴。被告黃碧雲、鄒家成、林卓廷、何桂藍、余慧明、何啟明、陳志全、鄭達鴻、梁國雄及吳政亨共10人不服，現向終審法院申請上訴許可，僅楊雪盈黃子悅2人放棄再上訴。

由左至右陳志全、鄭達鴻、梁國雄、吳政亨及何啟明。資料圖片
由左至右陳志全、鄭達鴻、梁國雄、吳政亨及何啟明。資料圖片

上訴的14名被告中，有12人受審後定罪，《墨落無悔》聲明發起人鄒家成判監7年9個月；「三投三不投」發起人吳政亨判囚7年3個月；何桂藍不求情判囚7年；梁國雄、林卓廷、余慧明則判監6年9個月；何啟明判囚6年7個月；陳志全、鄭達鴻、黃碧雲、楊雪盈及彭卓棋均判監6年半。黃子悅和譚得志則認罪判監4年5個月，2人申請上訴刑期。其後譚得志彭卓棋先後放棄上訴。另外，劉偉聰原審後罪脫，遭律政司以案件呈述方式上訴，要求上訴庭推翻裁決，發還原審。

案件編號：FAMC 13-20/2026

法庭記者：陳子豪
 

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