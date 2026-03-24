收330萬「開心錢」助分判商取得三跑工程項目 機管局前高層認貪污洗黑錢等罪囚4年

機管局時任首席高級經理於2018年至2022年期間收受香港國際機場「三跑」項目兩間分判商共約330萬「開心錢」，以協助對方取得承建商合約；他另將賄款交給妻子，再指示她存入兩人聯名戶口。涉案經理早前承認串謀使公職人員接受利益及洗黑錢等共8罪。辯方今求情指被告充滿悔意，雖然他因貪念而收受賄款，但無證據顯示對「三跑」項目造成實質損害。法官葉佐文考慮案例後，判處被告監禁4年。

求情指有充分悔意於貪念下犯錯非主動索賄

51歲被告李永輝，承認2項串謀使公職人員接受利益及6項洗黑錢罪，他另涉1項洗黑錢罪則獲存檔法庭；其妻原本亦被控4項洗黑錢罪，較早前獲控方撤控。

辯方資深大律師陳政龍今求情指，被告有充分悔意，早於2022年被捕時已向廉署坦認收受利益，及至2024年亦在其他同案被告答辯前已認罪並放棄保釋。求情信也反映被告對家人和親友表達悔意，他在貪念下犯錯，但他過去對「三跑」工程有貢獻，他並非主動索取賄款，也沒有證據顯示涉案分判商提供的材料有問題或缺陷，並未傷害到「三跑」工程。

此外，辯方指被告自2024年4月已還押，至今約23個月，若法庭以5年作量刑起點，考慮到認罪扣減，以及被告獄中行為良好而提早獲釋等因素，被告本應再服刑數月便可出獄，但因同案被告案件仍在處理，以致被告未能獲得相應待遇，望法庭把這些因素考慮在內，予以輕判。

管理三跑多個工程合約並向總承建商推薦分判商

案情指，李於2017年加入機管局，至2022年5月獲擢升為基建工程首席高級經理。案發時，他負責管理「三跑」多個工程合約，包括主要填海工程合約、客運大樓地基和底層結構工程合約。他會向總承建商推薦分判商，其建議通常都會獲接納。

涉案分判商、卡樂工程有限公司由同案被告吳啟安創立，卡樂的項目經理和會計經理在2018年初均被人接觸，透露李和3人曾協助卡樂獲判工程項目，表示將與李等人合作，而工程利潤須攤分。

卡樂於2017年至2021年接獲填海工程承建商委聘，供應機製砂及承接4項分判合約；2019年2月至8月，卡樂的會計分3次轉賬共180萬元至李的父親和其妻陳珏丹的銀行帳戶。李永輝另曾推薦卡樂給地基項目承建商，卡樂一度取得2,841萬元的合約，但因廉署案件曝光而未正式簽定。

收卡樂提供「開心錢」助取得三跑工程項目

李永輝在警誡下承認，他加入機管局後認識卡樂的相關人士，對方向他提供「開心錢」，希望令卡樂因此獲總承建商優待，取得更多三跑工程；李從對方手上接受共約250萬元，對方先後5至6次在李用膳時、或李住所附近轉交款。閉路電視拍攝到李從他人手中收取信封，而廉署人員在李的住所搜證時，亦發現近1.6萬元港幣，鈔票邊緣驗出吳的DNA。

另外，駿豐工程有限公司於2020年10月某次會議向投資者透露，由於有人認識李永輝，故駿豐獲得填海項目承建商委聘為供應商，而駿豐須就售出每立方米的砂、向李支付1元。

李永輝在警誡下，亦承認他曾向承建商介紹駿豐，及協助追收工程款項；李另將大部分、即共約330萬元賄款交給太太，要求她存入銀行帳戶，並把共約30萬元賄款交給其父親。

案件編號：DCCC582、584、585/2023

法庭記者：王仁昌