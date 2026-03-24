高級警司周毅剛涉非禮女下屬案 4.27結案陳詞

高級警司周毅剛被指前年於警總摸女下屬臀部，又在部門聚會上捉女方的手放於自己褲襠稱「扯旗」等，被控三項非禮罪。周否認控罪，案件今於東區裁判法院續審，辯方最終未有傳召事實證人，辯方案情完結。裁判官何慧嫻押後案件至4月27日於西九龍裁判法院作結案陳詞。期間周續以原有條件保釋。

現年51歲男被告周毅剛，沒在控罪書上申報職業，他被控3項猥褻侵犯罪，今續由資深大律師許紹鼎代表。修訂及新增控罪指，被告於2024年6月19日，在灣仔軍器廠街一號警察總部41樓猥褻侵犯女子X；以及同年11月1日在警察總部41樓會議室及41樓總務室猥褻侵犯X。

案件編號：ESCC3151/2024

法庭記者：雷璟怡