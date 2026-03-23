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律師會倡修《證據條例》保障無律師代表者 律師法團執業近立法階段

社會
更新時間：22:49 2026-03-23 HKT
發佈時間：22:49 2026-03-23 HKT

立法會司法及法律事務委員會今日（23日）討論「修訂《證據條例》（第8章）的建議」及「有關律師採用律師法團模式執業的最新進展」。香港律師會獲邀出席發言，建議修訂《證據條例》時需保障無律師代表者權利。律師會亦匯報，有關律師採用法團模式執業的籌備工作取得重大進展，已向當局提交修例草擬委托書及規則定稿，即將進入立法程序。

律師會前會長及刑法及訴訟程序委員會主席熊運信在會上發言，強調在修例時需保護無律師代表訴訟人的權利，並關注多重傳聞證據在實際操作上如何獲接納。他亦就政府的建議表達意見，例如辯方有權審視傳聞證控的可靠性。

律師法團執業模式取重大進展

對於「有關律師採用律師法團模式執業的最新進展」，律師會副會長黎雅明及前會長兼《律師法團規則》工作小組主席彭韻僖匯報，有關實施工作已取得重大進展。律師會已於本月較早時就《法律執業者條例》及20項非《法律執業者條例》的法例，向律政司提交相應修訂的草擬委托書。此外，亦已於上周五向司法機構提交新訂的《律師法團規則》等最終定稿，以尋求終審法院首席法官批准，期望盡快展開立法會的「先訂立後審議」程序。

律師會表示，將繼續檢討《證據條例》的相關修訂建議，並讓會員掌握律師法團模式執業的最新進展。

律師會前會長及刑法及訴訟程序委員會主席熊運信。
律師會前會長及刑法及訴訟程序委員會主席熊運信。
律師會副會長黎雅明。
律師會副會長黎雅明。
律師會前會長及《律師法團規則》工作小組主席彭韻僖。
律師會前會長及《律師法團規則》工作小組主席彭韻僖。

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