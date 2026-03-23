兩蚊兩折︱長途車變兩折 長者指影響有限 會「聰明啲揀車搭」

【2元乘車/兩元兩折/2蚊車/長者出行】政府今日（23日）宣布，將於4月3日起調整2元乘車優惠措施至「兩元兩折」，若成人票價10元以下照舊兩元，超過10元則改為兩折計算。不少長者表示新措施影響有限，一般只在有需要時才乘搭長途車；亦有市民期望當局加強講解，協助長者熟習新安排。

年逾七旬的崔先生表示，自己平日除返工外，亦常搭巴士往返北區或北上遊玩，「從土瓜灣出發坐85X，再轉乘277E去上水，有時再轉搭港鐵或蓮塘巴士」。按兩折計算，車費增幅不大，「總算仲平過原價」。他坦言新安排雖然影響較大，但仍會理解，「政府無錢，大家都要接受」，加上長者懂得如何乘車。

他稱，不少長者習慣「有車就坐」，但新措施下會懂得選擇合適路線，「以前貴車又上，平車又上，𠵱家佢哋啲仔女都會提醒10元以上係兩折，（長者）應該會聰明啲，搭車揀過度過」。他期望社福機構加強講解，協助長者熟習新安排。

市民吳先生表示，新措施對日常車費開支影響不大，但對部分退休人士或會有影響，「我始終仲有返工，如果冇嘢做，就差啲啦」。他稱自己每日有一程車費超過10元，由九龍灣往紅磡上班，去程約11元多，回程約7元，只有去程需多付幾毫子，估算每月交通開支增加約十多元。

他又提到，身邊大部分長者屬有需要才乘搭長途車，並非「長車搭一站落」，只有部分年紀較大或行動不便的長者，才會「長車短搭」，「佢哋膝蓋痛或者用拐杖，費事行，見$2就搭啦。」

↓↓兩蚊兩折│老友記請注意↓↓

長者「兩蚊兩折」搭車優惠，將於4月3日生效。

長者「兩蚊兩折」搭車優惠，將於4月3日生效。

長者「兩蚊兩折」搭車優惠，將於4月3日生效。

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市民梁女士表示，自己並非經常跨區或過海，經常乘搭港鐵往返將軍澳上太極班，每周約3次；巴士則大部分為短途，若有需要才會乘搭10元以上的長途車，故措施影響不大。「每程可能貴返五六毫子，一個月加多十幾蚊，但都可以接受，冇乜大問題」。

至於會否改變出行習慣，她笑言「都要睇目的地」，相信不會因車費增加幾毫子或幾元而選擇不出門。

經常以巴士出行的李女士表示，每日外出乘車大多屬短途或固定路線，「因為地鐵經常無位坐，多數會搭巴士」，一般車費都在10元以下，只有偶爾乘搭長途車過海，車費約13元，新措施下車費將增加幾毫子，故影響不大。

不過，她認為對於經常過海或長途通勤的乘客，新增的開支可能較明顯，「幾毫子就唔覺得大影響，如果真係多幾蚊，加加埋埋就會覺得重（負擔）啲啦。」

記者：何姵妤

攝影：何健勇、盧江球

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