長者「兩蚊兩折」4.3實行 孫玉菡：料下年度可節省5.5億元 限搭240程明年實施

【2元乘車優惠/兩蚊兩折】政府今日（3月23日）公布，2026年4月3日起，2元乘車優惠計劃，將由2元劃一收費調整為「兩蚊兩折」，即成人票價低於或等於10元，受惠人士可維持繳付2元車費，高於10元則繳付成人票價的兩折，轉乘車程同樣適用。勞工及福利局局長孫玉菡今日中午12時，於政府總部會見傳媒，解釋有關計劃新安排。

兩蚊兩折︱接下來財政年度可節省5.5億元 將啟動大規模宣傳

孫玉菡指出，今早勞福局、運輸署已與關愛隊及區議員見面說明詳情，下午亦會繼續進行，同日亦會有電視、電台發動宣傳，共有兩千多個宣傳點的廣告。正式生效當日，會有服務大使在75個點解答疑難，並且會有關愛隊、區議員協助。

孫玉菡認為「長車短搭」問題可大幅改善，舉例指由中西區出發，從上環到中環，大家以前「咩都唔諗」就上了長程車，是「咩車都兩蚊」，但新安排下他們可選擇區內其他短程路線，都是10元以內。跨區的路線，不少都廿多元，新安排下他們或要多付3、4元。

至於每月240程的車程上限安排，暫時不會實施，明年才會實施，政策會分兩步走，技術問題解決後再向大家解說。他估計，接下來財政年度可節省5.5億元。

相關新聞：

2元乘車優惠︱4.3起調整為「兩蚊兩折」票價高於$10變「兩折」政府：受惠對象不變