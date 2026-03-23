港人月入中位數達2.12萬元 按年升3.5% 時薪中位數85.7元

政府統計處今日（23日）公布「2025年收入及工時按年統計調查」結果，本港僱員於去年5至6月的每月工資中位數為21,200元，較2024年同期上升3.5%。至於每小時工資中位數則為85.7元，按年增加3.4%。

月入中位數按年增3.5%

各階層薪酬水平亦錄得升幅，當中較低收入的第10個百分位數僱員，月入為$11,000，按年增加2.8%；而較高收入的第90個百分位數僱員，月入則為$51,300，按年上升2.7%。不論男女、各年齡層、教育程度及行業，每月工資中位數均錄得升幅。

時薪中位數$85.7 男高於女

每小時工資方面，2025年5月至6月的中位數為$85.7，較2024年同期的$82.9高3.4%。

按性別劃分，男性僱員的時薪中位數為$96.8，女性則為$75.8。若按年齡組別分析，35歲至44歲僱員的時薪中位數最高，達到$100.0；其次為25歲至34歲的$90.0，以及45歲至54歲的$86.4。