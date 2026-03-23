屯門醫院完成全港首宗震顫型柏金遜症「磁波刀」治療 即時改善九成手震徵狀

手震是柏金遜症常見徵狀，影響患者生活。今年2月，屯門醫院神經醫學中心完成全港首宗震顫型柏金遜症「磁波刀」治療，整個療程約3小時，患者毋須開刀及全身麻醉，即時改善九成手震徵狀。院方形容，「磁波刀」治療讓患者就如「時光倒流」；又稱已獲資助研究療法對震顫型柏金遜症的成效，期望以本地數據確立標準化治療。

超聲波穿過頭顱 熱能消融「靶點」

屯門醫院神經醫學中心2024年引入全港首個「磁波刀」治療系統，結合磁力共振精準導航，將數百至一千個高強度超聲波波束穿過病人頭顱，以熱能消融導致手震的「靶點」組織。屯門醫院腦神經外科副顧問醫生何文傑表示，「磁波刀」先以較低溫度壓抑顱內目標腦部組織，檢視成效後，再逐步調高溫度永久消融，副作用輕微，「會有輕微感覺麻痹或行路不穩，原因是一開始消融位置有熱力，過後腦部出現微小、局部的腦水腫。一、兩周內會全散，副作用亦隨之消散。」

左起：屯門醫院內科及老人科（腦內科）副顧問醫生張志峯、屯門醫院腦神經外科顧問醫生羅興源、屯門醫院腦神經外科副顧問醫生何文傑、屯門醫院副行政總監鄭振邦。屯門醫院供圖

首名受惠患者：柏金遜徵狀即時改善

過去一年，「磁波刀」系統為23名「原發性震顫」患者提供治療。中心去年獲「善心醫療基金」撥款約150萬，資助研究 「磁波刀」治療震顫型柏金遜症成效，預期兩年為40名震顫型柏金遜症患者提供治療，並展開5年術後追蹤，評估成效。從事地盤管事、現年54歲的張先生，是首名受惠患者。受手震困擾，他失去工作，不敢外出。經過治療後，他計劃與太太去旅行，形容徵狀即時改善， 「突然間完全定了，基本上就像回復之前九成以上的動作。消除了震顫，步行都順了很多。」

這項研究為柏金遜症患者帶來希望。屯門醫院內科及老人科（腦內科）副顧問醫生張志峯表示，本港逾1.2萬宗柏金遜症確診個案，約九成為「原發性柏金遜症」，當中約三至五成患者臨床分類為「震顫型」，徵狀以靜止性震顫為主，病情惡化速度較慢，認知功能退化亦較少。與此同時，不同柏金遜藥物，均透過提升腦內多巴胺水平改善徵狀，惟藥量隨着病情發展越來越重，更有約三成震顫型柏金遜症對藥物治療反應不理想，需考慮非藥物介入治療。

過去一年，「磁波刀」系統為23名「原發性震顫」患者提供治療。 屯門醫院供圖

「磁波刀」可試不同位置

按上述數字估算，本港約972名至1,620名震顫型柏金遜症患者，未能透過藥物有效治療。屯門醫院腦神經外科顧問醫生羅興源認為，「磁波刀」治療與射頻消融術相比，是對患者與醫生較好的選擇，「射頻需要在頭骨鑽孔，將電極植入腦部，病人會感覺入侵性高。從醫生角度，『磁波刀』好處是可嘗試不同位置，不會對病人造成任何傷害；若將射頻電極植入（腦部），我不可能刺不同位置，因為會刺損大腦，而且增加出血風險。」另「磁波刀」治療結合磁力共振，讓醫生可監測腦部溫度變化。

羅興源續謂，柏金遜症是腦神經退化疾病，即使經「磁波刀」治療，亦不排除震顫復發，「看外國數據，約一至兩成病人可能很早復發手震；治療後一年，約兩成病人復發得很厲害。」但他強調，除了丘腦腹側中間核（VIM，功能包括運動控制），仍有一些「靶點」可助病人減輕徵狀，「即使復發，仍有其他處理方法。」

院方表示，隨着不同研究推出，「磁波刀」可望用於治療其他柏金遜症徵狀；現階段期望今次研究獲取更多本地數據，讓這項技術惠及更多患者。

記者：蕭博禧