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中東戰火無損長遠潛力 「一帶一路」專員何力治：香港與沿線國貿易「跑贏大市」

社會
更新時間：13:26 2026-03-21 HKT
發佈時間：13:26 2026-03-21 HKT

中東局勢劇烈升溫。「一帶一路」專員何力治今（21日）電視節目表示，中東戰火未停，但無礙中東國家的長遠發展潛力。他認為，「一帶一路」國家仍是未來發展潛力最高的板塊，而地緣政治風險主要源自部分國家實行單邊主義或加徵關稅，某些國家可能對世界局勢影響更大。

地緣政治對「一帶一路」國家和全球均有影響。

何力治指出，全球約有195個國家受聯合國承認，而「一帶一路」就涵蓋155個國家，佔了全球大比數國家，主要份額、核心份額亦是未來發展潛力最高的一個版塊，而地緣政治不只影響「一帶一路」國家，全球均有影響。他提到，2013年至2023年，香港與「一帶一路」沿線國家貿易總額上升80%，投資存量增長3.6倍，兩者均高於香港和全球平均增長水平，反映相關經商往來「跑贏大市」。

「一帶一路」辦公室會做好人才培訓

何力治表示，「一帶一路」辦公室成立10年，政府與14個國家簽訂自貿協定，與超過20個國家簽訂投資保障協定。至於去年《施政報告》提出，培訓共建「一帶一路」國家人士，何力治表示，現時已與逾20個政府及半政府培訓機構取得聯絡，包括建築、綠色發展、金融、反貪廉政，以及航空和鐵路等，目前20多個平台正積極跟進相關工作。

政府將制訂首份五年規劃，以對接國家「十五五」規劃。何力治期望，政府能在規劃中提出措施，更具體推進「一帶一路」硬聯通、軟聯通和心聯通。他亦指，「一帶一路」辦公室會做好人才培訓，配合政府首份五年規劃，深度高質量共建「一帶一路」。

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