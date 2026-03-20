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内媒「放蛇」380人民幣港珠澳5日低價團 揭涉威逼購物 旅監局跟進

社會
更新時間：20:50 2026-03-20 HKT
發佈時間：20:50 2026-03-20 HKT

内地媒體近日揭發，有深圳旅行社推出「380元港珠澳五日四晚遊」低價團（折合約432港元），涉嫌威迫購物。旅監局回覆本報查詢表示，近日留意到有關報道，鑑於事件性質嚴重，已即時主動聯絡內地相關部門，獲得當事人聯絡資料，以作進一步調查及跟進，若發現任何違法或違規行為必嚴厲執法。有本港旅遊業界人士指，現時規管措施具阻嚇力，相信今次屬個別事件。

拉團友「遊覽」珠寶店及手錶店等   拒絕團友離開

內媒《極目新聞》月初派記者「放蛇」，參加由深圳恆升國際旅行社鹽田分公司推出的「380元港珠澳五日四晚遊」低價團。該團宣稱不強制購物、沒有額外消費、不去購物店，但記者在香港一日半期間，首日被帶去8個景點，黃大仙、淺水灣等地遊覽時間不超過半小時，有些甚至只有幾分鐘；旅行團次日即拉人「遊覽」珠寶店、手錶店、保健品店，時間動輒2小時起步，有保安在店口值班，拒絕團員離開購物店。

再誇張的是，旅行途中，導遊在大巴上「發火」，暗示團友不要只逛不買，宣稱合作商家要求「補點」，會繼續逛購物店，直至團友的消費金額令人滿意。有團友表明不想購物，只想在港澳遊玩，卻被領隊嗆問：「你還想不想吃飯？」導遊帶團員進入藥品店，領隊逐一找團員登記是否購買，最後不少人花費數千元，有三名團員更一天內花費逾萬元。

深圳市鹽田區文化廣電旅遊體育局日前回應稱，相關科室已到涉事企業走訪調查，正積極展開售後和調解工作。本網翻查資料，「深圳恆升國際旅行社」仍在深圳市出境旅遊旅行社的列表中。

根據《旅遊業條例》，威逼購物屬刑事罪行，任何人一經定罪，最高可處10萬元罰款及監禁2年。旅行代理商和導遊有責任保障旅客安全和利益，不會受制於威迫購物等不良作業行為。

旅遊業新規管制度實施以來  未就威逼購物錄定罪個案

旅監局指，自旅遊業新規管制度於2022年9月1日全面實施以來，至今未有就威迫購物相關刑事罪行錄得定罪個案。局方提醒，內地消費者參加訪港旅行團前，應了解內地旅行代理商是否具備認可經營資格，在香港的部分是否由香港持牌旅行代理商負責接待，以獲得充分保障。如受不公平對待，應立即通知旅監局或報警尋求協助。

旅遊促進會總幹事崔定邦表示，不良行為「一宗都嫌多」，本港恢復通關超過3年，未接獲任何涉及旅行團威逼購物的投訴，反映《旅遊業條例》及《商品說明條例》都具阻嚇力。他指，知悉内地及本港監管當局正在跟進，形容今次屬個別事件。

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