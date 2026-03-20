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地盤工藉口塗藥油非禮11歲繼女胸部和私處   判囚20個月 官斥性質惡劣 嚴重破壞繼女信任

社會
更新時間：12:21 2026-03-20 HKT
發佈時間：12:21 2026-03-20 HKT

40歲地盤工2024年6月以塗藥油作藉口，非禮當時11歲發燒繼女的胸部和私處。他早前在區域法院承認1項猥褻侵犯罪，法官葉佐文今（20日）判處被告監禁20個月，指性侵兒童是嚴重罪行，被告更與女事主有父女關係，其行為嚴重破壞她的信任，屬加刑因素，被告犯罪時更以塗藥油作藉口，性質惡劣。

40歲被告M.Y.，報稱地盤工人，承認一項猥褻侵犯罪。控罪指，他於2024年6月10日在香港天水圍某單位猥褻侵犯11歲女童X。

葉官今判刑時，指雖然被告犯案行為持續時間較短，但性質之嚴重，已足以對年幼的X造成一定心理創傷。X的創傷報告也指出，X在事後情緒困擾，幸好目前整體情況穩定，沒有出現進一步心理障礙，亦毋須接受治療。

葉官指，被告受到繼女X的信任，兩人有父女關係，而被告的犯案行為嚴重破壞X的信任，屬加重刑罰的因素，被告亦以塗藥油為藉口犯案，性質惡劣。不過，心理報告顯示被告沒有孌童癖，其性罪行重犯風險相對較低，而被告在案中認罪，避免了X須在審訊中作證及再次面對創傷，被告也表示出獄後不會再與X一家同住。考慮到以上種種，葉官終判處被告入獄20個月。

案發時，被告與妻子Y正辦理離婚，被告與Y育有5歲親生兒子Z，他們即使離婚但仍同住在天水圍某單位，X亦把被告視為父親看待。

案發當日晚上11時許，X發燒感不適，被告取出藥油，欲在睡房內為X塗抹腹部及背部，X於是躺在床上及拉高睡裙。惟其後被告把X的睡裙拉高至露出胸部，並撫摸X的左胸及吸吮其乳頭，被告又拉低X的內褲及指插X的私處，令X感到痛楚，期間Z坐在X的身旁使用平板電腦。後來被告再打算為X的背部塗抹藥油時，X哭着跑走及向Y透露此事，Y遂報警求助。

案件編號：DCCC1382/2024
法庭記者：王仁昌
 

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