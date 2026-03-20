每日雜誌｜墟市活化地區經濟 創業成本低連結社區 鈎織婦女試水溫增收入 長者變導師傳授紙藝

香港的墟市歷史悠久，曾是基層市民擺賣與採購日用品的集中地。隨着城市規劃與消費模式轉變，昔日在街頭「趁墟」的勝景已變得少見。然而，在現今社會中，墟市仍具備重要角色，既為基層提供就業就會，亦成為年輕創業者的低成本試驗場，同時具備連結社區、活化公共空間等功能。近年，政府推動發展地區經濟，民間團體及社福機構亦積極籌辦社區墟市，惟有指過程遇到不少阻礙，常因「地區反對」而無疾而終，冀政府「拆牆鬆綁」，簡化申請程序及提供場地，令全港各區能恆常舉辦墟市。

昔日香港有不少街頭小販及天光墟。

香港墟市歷史悠久，曾是市民擺賣與採購日用品的集中地。

一群人做一件事溫暖動力大

早期的墟市是商業活動中心，供市民擺檔販賣各式日用品及農產漁獲；時至今日，則為基層人士及照顧家庭的婦女提供了較彈性的自我就業空間。社區組織協會副主任施麗珊指出，不少基層市民對擺墟市感興趣，希望藉此賺取收入，「有些市民或較難打工，或受限於者教育程度，會想去做擺賣。」她補充，參與墟市亦有助建立人際網絡，學習基本的營商技巧。

剛過去的周日，以往擠滿遊客的黃大仙廣場搖身一變，成為設有70個檔位的大型墟市。售賣手工鉤織產品的檔主Yoyo分享，新冠疫情期間，她需在家照顧2名特殊教育需要（SEN）子女，壓力沉重，只能透過自學鉤織紓壓，未料不僅改善了親子關係，亦獲家人支持。

她隨後參與社福機構舉辦的墟市培訓課程，由最初的「試水溫」到如今獨立擺檔，逐步建立信心，甚至嘗試到在中學及社區教授課程，開拓額外收入來源。

Yoyo指，對比商場市集動輒700至1000元的租金，墟市門檻較低、容錯空間較大，當中的人情味更具吸引力。她形容，檔主間會互相幫忙看檔、共同構思產品主題及設計遊戲，「在墟市有互相學習的機會，一群人去做一件事，感覺很溫暖，動力也大一點。」

檔主Yoyo認為，墟市的門檻相對商場市集較低，人情味亦更濃。

街頭小販天光墟藏珍貴記憶

除了經濟功能，墟市亦具社會教育意義。香港聖公會黃大仙長者綜合服務中心單位主任魏浩賢指出，過去香港有不少街頭小販與天光墟，對許多長者來說是熟悉而珍貴的生活記憶，期望能保留及推廣社區墟市。

他說，為打破退休長者「沒有生產力」的刻板印象，中心曾於墟市售賣長者在中文班寫字的習作，每張定價僅5元，目的並非盈利，而是讓曾失學的長者明白，即使步入晚年，其學習成果仍能得到欣賞。

有參與擺檔的長者笑言，最初只想在中心「消磨時間」，在習得衍紙等手工藝並獲得肯定後，由「服務接受者」搖身一變成為「導師」，將技藝傳授給其他街坊，為退休生活增添色彩。

魏浩賢強調，社區墟市的氛圍較商業商場更具人情味，長者能與街坊閒談家常，甚至向年輕人分享手作心得，促進跨代交流與社區連結。他指，若沒有這類活動，公共空間可能只剩下旅行團或匆匆而過的人流；透過墟市，街坊在買菜或散步時順道逛逛，能形成社區生活的一部分。

香港聖公會黃大仙長者綜合服務中心單位主任魏浩賢（左）說，墟市是不少長者的珍貴回憶。

然而，民間申辦墟市過程困難重重。施麗珊表示，現行小販牌照制度門檻較高且數量有限，基層只能依賴短期的墟市、「非法擺賣」或擔任助手協助經營，難以建立穩定收入來源。此外，即便政府撥出場地，若位置偏遠或人流稀疏，最終生意亦難以為繼。

申辦困難重重屢被拒諸門外

民間團體「撐·基層墟市聯盟」由2015年起舉辦「香港墟市節」，足跡遍布港九新。聯盟代表姚姝雯指出，在公共屋邨舉辦活動，往往需提早至少3個月向相關房委會屋邨辦事處提交申請，由房屋署協助進行政府部門及轉交地區民政事務處作地區諮詢。

民間團體「撐基層墟市聯盟」代表姚姝雯希望日後全港各區都能舉辦墟市。

有社福機構亦曾遇到臨時被拒的情況。服務觀塘的神愛關懷中心社工安妮提到，機構曾申請於牛頭角上邨的羅馬廣場舉辦墟市，惟距離活動前2日才獲通知申請被拒，而有關部門以私隱為由，未有透露反對者的具體理由。姚姝雯表示，很多時候主辦方希望了解意見以便即時調整方案，但現行缺乏溝通渠道，令部分活動最終被迫取消。

房屋署表示，過去2年共批准8宗於公共屋邨申辦臨時墟市的申請。署方指，活動能否舉辦需視乎具體建議內容、場地及屋邨實際情況、居民及持分者意見而定，難以一概而論。署方強調，申請者如物色到屋邨合適地點並提出舉辦墟市的具體建議，屋邨辦事處會協助轉交民政處作地區諮詢；只要不影響秩序、安全及衛生，並獲地區支持，房委會會按屋邨的實際情況積極考慮有關建議。

民政事務總署回覆本報指，一般情況下，地區諮詢會以傳閱形式進行。相關民政處會將收集到的意見轉交場地管理部門，並由該部門考慮如何跟進所收集到的意見，包括持分者反對的原因，以及應否將意見反饋申辦者。

姚姝雯另指出，部分政府或商場市集要求檔主具備商業登記等條件，涉及成本，對基層而言門檻較高。相比之下，社區墟市提供較低成本的試驗空間，讓未能進入主流市場的人士嘗試擺檔與創業。

團體倡「拆鬆綁牆」基金補貼

她續指，環境及生態局於2023年曾提出以試行形式，提供可供有興趣團體於指定日子申請舉辦墟市的場地，惟至今未見具體落實，期望政府加快推進，並簡化申請流程及提高地區諮詢透明度。她說，考慮到民間舉辦墟市旨在維持低門檻以惠及基層，場地布置與行政開支負擔沉重，亦希望政府提供如「種子基金」的資助，補貼營運成本。

民間團體曾於美孚橋底舉辦「香港墟市節」。

魏浩賢則期望政府在行政上進一步「拆牆鬆綁」，例如放寬熟食檔的牌照限制以吸引人流。他認為墟市可朝每區定期舉辦的方向發展，培養市民定期趁墟的習慣。

環境及生態局回覆指，隨着疫情後市民生活復常，留意到在公營和私營場地舉辦墟市已十分常見，主題和場景豐富多樣；而不同機構按不同時節和主題自行物色地點，提出申辦墟市亦是較靈活的安排。政府會再作觀察，研究是否再有需要推出試驗計劃。



當局又補充，團體如有意租用政府康樂場地、公共屋邨等舉辦墟市活動，可向負責該場地的部門提出申請，而商場等非政府場地亦是舉辦墟市的另一個普遍選擇；只要符合不影響公眾安全、公共秩序、食物安全及環境衞生等原則，並獲地區支持，相關部門均會適當配合。

年輕人初體驗 與街坊互動學習溝通應變

近年，社區墟市也成為年輕人體驗創業的場地，有助規劃未來職業路向。有青少年表示，參與墟市能提升個人成就感，亦有機會與街坊互動，從中學習溝通及應變技巧。

過去的周日，香港學生輔助會聯同神愛關懷中心租用了黃大仙廣場一個墟市檔位，讓多名青少年體驗沖咖啡的創業過程。有社工表示，觀察到青少年的投入度很高，過程中需與不同背景的顧客溝通，並隨機應變，例如因應炎熱天氣即時推出冰咖啡以應對需求。

有青少年在墟市即場沖咖啡，體驗創業。

參與擺檔的Andy（化名）表示，雖然偶有小失誤，但顧客都會給予正面回應及鼓勵，為他帶來信心，持續改進拉花的技術。另一位青少年良月（化名）則說，起初遇到不少突發問題，但團隊成員互相補位，加上能與不同顧客互動，收穫了不少寶貴經驗，期望未來能繼續參與墟市。

記者：潘明卉