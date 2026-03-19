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收賄助中介客戶開戶 兩時任銀行職員認罪 官關注案中角色押後4.14判刑

社會
更新時間：17:26 2026-03-19 HKT
發佈時間：17:26 2026-03-19 HKT

兩名保險中介涉嫌向3名時任銀行職員提供賄款，誘使職員幫助中介客戶開設戶口，5人共被控串謀使代理人接受利益等三罪。30歲銀行前財務策劃副總裁，及39歲前客戶經理今於東區裁判法院認罪，客戶經理有意向控方提供協助，主任裁判官張志偉遂押後其判刑至5月4日。副總裁及早前認罪的31歲前業務經理原訂今日作求情及判刑，惟張官關注兩人案中角色，遂押後判刑至4月14日，期間二人續獲保釋。

5名被告依次為30歲盧穎衡，香港上海滙豐銀行有限公司（滙豐銀行）前財務策劃副總裁；35歲韓杰及其妻子34歲周崟瑛，兩人均為時任保險經紀兼中介；39歲勞焯儉，滙豐銀行時任卓越理財客戶經理；以及31歲万卉，滙豐銀行時任卓越理財業務經理。5人同面對2項串謀使代理人接受利益罪，韓杰另再被控一項向代理人提供利益罪。

兩被告承認串謀使代理人接受利益罪

盧穎衡及勞焯儉今承認一項串謀使代理人接受利益罪，二人案發時於滙豐銀行北角一間分行任職，盧應兩名中介要求協助他們的內地客戶於滙豐開戶，每宗成功個案可獲500至1,500元報酬。由於盧無權開戶，遂聯絡同事處理相關個案。其後勞加入犯案，盧就每宗成功個案支付100元予勞。案發時間，盧從中介收取逾17萬元賄款，協助234名內地客戶成功開戶，其中約74個帳戶被滙豐銀行偵測到存在洗黑錢風險。

万卉早前亦認罪，案情指她於滙豐銀行北角一間分行任職，應兩名中介要求協助客戶開立滙豐戶口，每宗成功個案可獲500元人民幣賄款。万卉於案發時先後協助12名客戶成功開戶，並收賄共6,000元人民幣。銀行經審查後，發現當中4個帳戶存在洗黑錢風險。

韓杰及其妻子周崟瑛的案件被押後至5月4日答辯，待控辯雙方再作商討，期間二人續獲准保釋。

案件編號：ESCC 1665/2025 
法庭記者：雷璟怡

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