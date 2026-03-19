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西摩道寓所4度虐待兩兒 55歲商人獲准簽保守行為36個月

社會
更新時間：11:21 2026-03-19 HKT
發佈時間：11:21 2026-03-19 HKT

55歲男商人涉2021年在中環西摩道住所，4度虐待兩名兒子，包括用間尺打腳、用網球拍套打身體等。他被控4項虐兒罪，案件今於東區裁判法院再訊，控方同意以簽保守行為處理。商人同意案情後，署理主任裁判官張志偉批准他就4罪自簽共4,000元，守行為36個月。

虐待行為全被閉路電視拍攝

被告CSF，報稱商人，被控4項對所看管兒童或少年人虐待或忽略罪。控罪指，他分別於2021年5月4日、7月9日，和8月1日，在香港中環西摩道一間住宅身為已年滿16歲而對一名16歲以下的兒童Y，負有管養、看管或照顧責任的人，故意襲擊或虐待Y，其方式相當可能導致Y受到不必要的苦楚或健康損害。他另被控於2021年7月9日，在上址身為已年滿16歲而對一名16歲以下的兒童X，負有管養、看管或照顧責任的人，故意襲擊或虐待X，其方式相當可能導致X受到不必要的苦楚或健康損害。

同意案情指，被告與妻子，兩名兒子X及Y居住在中環西摩道住所。2021年5月4日下午Y正於枱旁哭泣，被告從櫃中拿出網球拍套，並叫Y從枱行開，Y曾喊「唔好」。之後被告用網球拍套打Y身體5次，Y叫喊。

同年7月9日，被告在飯廳用手打X及Y的手，分別8次及4次。8月1日，被告用長約60厘米的間尺打Y的腳2次，Y大哭和尖叫。以上事件均被閉路電視拍攝，被告在警誡錄影會面中否認控罪。

案件編號：ESCC 2571/2025

法庭記者：雷璟怡

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