高級警司周毅剛涉三度警總內非禮女下屬  高級督察形容事主當時神色驚慌「眼神有種空洞」

高級警司周毅剛涉前年在警總三度非禮女下屬，其中一次在聚會上摸女方臀部，更捉她的手放在褲襠稱自己「扯旗」。警司周毅剛否認三項非禮罪，案件今（18日）續於東區裁判法院審訊。高級女督察供稱，陪同事主離開會議室時，事主表現有些手足無措，「眼神有種空洞」似驚慌。女督察續形容事主給人形象開朗，當日狀態不同平常。

沒在控罪書上申報職業的49歲男被告周毅剛，被控3項猥褻侵犯罪，他今由資深大律師許紹鼎代表。修訂及新增控罪指，被告於2024年6月19日，在灣仔軍器廠街一號警察總部41樓猥褻侵犯女子X；以及同年11月1日在警察總部41樓會議室及41樓總務室猥褻侵犯X。

高級督察蔡奕虹於2013年加入警隊，2023年9月加入支援部，被告為高她三級的上司，二人接觸僅限公事。蔡憶述2024年11月1日在會議室的部門聚會，她中途上洗手間後回到會議室，一名總督察向她指女事主X看似不太舒服，著蔡去詢問X需否幫忙。當時總警司正在講話，蔡為免打擾其他人，故快速從人群與會議枱中間的空隙穿過，然後到X的身後拍她的肩膀。

X表示「好驚」不斷深呼吸

蔡續指拍肩膀後X未有即時反應，反而被告問「你做咩呀」，蔡才發現被告站在X的身旁。蔡之後問X是否不適，X點頭示意，二人隨即離開會議室並回到X工作的總務室。蔡續憶述X向她指「好驚」，並形容X表現有些手足無措，「頭耷耷」不斷深呼吸，神色驚慌。

二人回到X的辦公枱，X問為何蔡「識得去救佢」，然後告知蔡在總警司講話時，被告捉住她的手及摸她的臀部。蔡指X「有少少縮埋一嚿，好似好驚」，深呼吸後平穩清楚地緩慢說話。蔡擁抱X望安撫其情緒，又有提供暖水，她指X之前「眼神有種空洞」，她認為是因害怕而不知所措的樣子。

蔡待X平伏心情後詢問需否陪同X離開41樓，X指休息多會兒便離開，於是蔡返回會議室，發現被告不在。蔡因擔心X而返回總務室，她在門口大聲詢問X，之後入內，看到被告站在X的辦公枱前，面向門口、即蔡的方向稱「無事無事」，蔡指當時被告語氣無特別。隨後蔡見到X在總務室的走廊快速走出門口，蔡轉身見到另外2名女警在門外。

聲線細且柔弱與平日有別

3名女警跟隨X走向洗手間，蔡指當時X仍是「頭耷耷」且步伐急促，4人進入洗手間後，蔡因覺人多會令X更緊張，遂自行到洗手間外等候。當X走出來時，蔡見她「眼紅紅」、目無表情，「我會形容佢係唔開心嘅狀態」。X向蔡講述她離開總務室後，被告入內並問X可否「錫」他，而X拒絕。蔡續形容X說話清晰，但狀態心有餘悸、眼神空洞，聲線細且柔弱，與平日X給予人開朗形象的語氣聲線有分別。

其中一名女警稱有車可接X離開，因而3名女警陪同X回總務室收拾私人物品，蔡之後返回會議室，其餘2名女警陪X離開。蔡指聚會上有飲酒，她不覺得X有醉，而被告「面紅紅」，能清晰對答。

案件編號：ESCC3151/2024

法庭記者：雷璟怡

