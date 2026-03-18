7.1立會暴動案｜王宗堯等7人質疑7年監禁量刑起點過高 申定罪或刑罰上訴均被駁回

2019年七一示威者衝擊佔領立法會大樓，闖入會議廳，藝人王宗堯等12人暴動罪成，區院暫委法官李志豪重判監禁約4年半至6年10個月。其中7人不服定罪和刑罰，去年12月向上訴庭申請上訴許可，指本案以7年監禁為量刑起點過高。上訴庭法官彭偉昌、法官張慧玲及楊家雄今駁回七人上訴，維持原判。

7名上訴人依次為畢慧芬、孫曉嵐、吳志勇、林錦均、羅樂生、沈鏡樂及王宗堯。畢慧芬及王宗堯申請定罪和刑罰上訴，其餘5人則只申請刑罰上訴。

由左至右：畢慧芬、孫曉嵐、吳志勇、林錦均、資料圖片

原審法官李志豪指孫曉嵐及沈鏡樂的參與程度較低，僅限於現身鼓勵及支持他人，分別判監57個月和55個月15天；羅樂生和畢慧芬的參與程度屬中等，均判監59個月7天；王宗堯參與程度屬最低級別，惟出現鼓勵其他參與者，激起士氣，判監74個月；吳志勇參與程度較高，堅持留守到最後一刻，判監80個月；林錦均參與立法會外的暴動，以鐵馬破壞立法會大門玻璃，引發後來的佔領立法會事件，參與屬最嚴重級別，判監82個月。

案件編號：CACC63/2024

法庭記者：劉曉曦