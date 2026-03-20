油價急升︱市民鋌而走險入「鬼油」一文拆解非法油站運作及盈利 業界倡引入平價95油

油價急升，不少車主為「慳油錢」，鋌而走險到非法油站入「鬼油」，日前葵涌貨櫃碼頭停車場更有懷疑是流動非法油站的貨車起火，黑煙席捲半空。有議員建議政府要求油公司引入95辛烷值汽油，向消費者提供較平價選項。

靠熟人帶路 交易多以暗號辨識

據了解，非法加油點以新界區最密集，例如元朗、屯門、上水露天停車場、葵涌碼頭、青衣一帶橋底等。至於土瓜灣、深水埗等市區，多以地舖或流動貨車掩飾居多，例如把油缸改裝放進7人私家車或輕型貨車，方便隨時變換泊位交易。

「鬼油」僅正規半價 走私油商每公升賺$3至4

入油車主須靠熟人帶路，交易時多以暗號辨識，例如先透過即時通訊軟件聯絡。一般而言，「鬼油」多數為內地95汽油，現時深圳油站零售價約為每公升8.29元人民幣，走私來港的未完稅油售約每公升11元至13元，以目前香港油價折扣後約23元至26元計，「鬼油」僅為正規油一半價錢；走私分子從中也可賺取每公升約3至4元的可觀利潤。

何敬康：倘不改革 只會越來越多人鋌而走險

海關本周聯同消防處已先後搗破3個非法油站。立法會議員何敬康認為，正規油站油價持續高企，與內地、澳門等地相差甚遠，只會令越來越多市民鋌而走險入「鬼油」。他指情況非常不健康，不但違法，更有火災風險等安全隱患，認為政府是時候改革，例如設立方程式計算鄰近地區的中位數，令本港油價盡量與國際拉近。

近日不少意見提出，政府應要求油公司引入95辛烷值汽油，料較目前的98汽油便宜10至15%。汽車會永遠榮譽會長李耀培認為，政府應考慮引入95汽油，並仿傚對兩電、公共交通營運商做法，設利潤管制，避免油商在缺乏監管下「賺到盡」。

李耀培：油商賺盡 引入95油只是「事在人為」

油商曾稱儲存設施空間有限制，李耀培認為只是「事在人為」，舉例過往香港曾同時發售有鉛和無鉛汽油，又指目前內地供應來源不成問題，只是油公司是否願意減少利潤。

議員莊豪鋒日前向環境局發信，促當局要求油公司引入95汽油。他對油公司曾回覆競委會「只售98汽油是反映顧客喜好」感詫異，認為全世界包括內地，也有出售95甚至92汽油，相信只要肯引入，一定有車主會選擇。另一議員李浩然建議，短期可臨時下調燃油稅、向公共交通發放燃油補貼；中長期包括加快電動車普及化等。

記者：陳俊豪