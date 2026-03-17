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海洋公園小熊貓柔柔17歲高齡離世 園方：以生活質素及福祉為考量 作出安樂死決定

社會
更新時間：12:42 2026-03-17 HKT
發佈時間：12:42 2026-03-17 HKT

海洋公園今日（17日）在社交平台發文宣布，園內雌性小熊貓柔柔今日離世，享年17歲。海洋公園指，早前柔柔與年齡相關的病痛相繼出現，不適症狀愈加明顯，安寧療護亦未能紓緩牠的不適。團隊經審慎評估後，以牠的生活質素及福祉為考量，作出為柔柔進行人道安樂死的決定。

柔柔退化性關節問題等不適症狀愈加明顯

園方指，公園的動物護理及獸醫團隊一直為柔柔提供周全的健康護理，並由2021年開始緊密監察牠的老年狀況；惟與年齡相關的病痛無可避免地相繼出現，柔柔的不適症狀，包括退化性關節問題等愈加明顯，安寧療護亦未能紓緩不適。

團隊經審慎評估後，以柔柔的生活質素及福祉為考量，作出為牠進行人道安樂死的決定，避免牠承受不必要的痛苦。在生命的最後時刻，柔柔在盡心盡力照顧牠的護理員陪伴下安詳離世。

2009年加入海洋公園

來自成都大熊貓繁育研究基地的柔柔於2009年與小熊貓聰聰和泰山一起加入海洋公園。園方指，柔柔的性格溫柔活潑兼備，迅速成為備受歡迎的動物大使。至於同為17歲的聰聰和泰山除現時有部分老年症狀外，但以牠們的年紀而言，目前健康良好，狀態穩定。

小熊貓被國際自然保護聯盟《瀕危物種紅色名錄》列為「瀕危」物種，在野外平均壽命約8至12歲。據估計，現存野生小熊貓數量不足一萬隻。

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