ICAC人氣兒童劇場5月再開Show! 600張門票今起接受申請 「誠信『童』行」盲盒公仔同步推出

廉政公署去年推出「小啡豆兒童劇場」互動戲偶話劇，在尖沙咀文化中心公開演出反應熱烈，全數「爆場」更超額報名。廉署應公眾需求，在5月初於廉署總部再度舉辦公開場，3場合共600張門票本周將接受申請！

推出全新設計「誠信『童』行」豆豆系列盲盒公仔

廉署今次活動亦跟上潮流，送出全新設計的「誠信『童』行」豆豆系列盲盒公仔，由廉署人氣卡通人物小啡豆帶住5位豆豆朋友，集結成「Integrity Buddies」，令小啡豆等角色從話劇中走出來，跳入小朋友手中。

廉政公署表示，「小啡豆兒童劇場」至今已舉辦近60場，接觸逾230間幼稚園超過9,000名師生和家長，令「小啡豆」角色逐漸深入民心。今次公開演出活動更令小朋友喜歡的角色「實體化」，變身成他們愛不䆁手的小物。廉署期望這些象徵誠信、守法、負責任等正面價值觀的卡通小角色，可以在日常生活中持續啓發小朋友，陪伴他們學習和成長。

盲盒全套六款 於廉署活動派發

盲盒公仔全套6款，將會在活動中隨機派發。廉署消息更透露，今次活動只是派送盲盒公仔的「第一浪」，日後將會在廉署不同德育活動中派發，市民有機會儲齊全套公仔。

廉署首創AI兒歌MV 愉快學習ICAC + 廉潔誠信

此外，廉署配合兒童劇場首創全新兒歌《一起「誠」諾》，成為「小啡豆兒童劇場」的主題曲。廉署更以AI技術製作MV，內容除了交代兒童劇場的各個小情景，亦介紹廉潔、誠信等元素，配以簡單易明、琅琅上口的歌詞，有助加深小朋友對廉署工作和倡廉信息的印象。

「小啡豆兒童劇場」於3月17日（星期二）開始至4月1日（星期三）接受市民以家庭為單位於網上報名，每單位可申請最多四張門票，截止後將以抽籤形式免費派發予參加者。

