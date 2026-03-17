超強颱風「樺加沙」襲港帶幼子觀浪墮海 父母被控虐兒罪提堂

超強颱風「樺加沙」去年9月襲港期間，有一家四口於柴灣嘉業街海邊觀浪，38歲母親與5歲幼子同遭巨浪捲入海中，41歲父親隨即跳海救人，母子一度危殆。該對父母被控虐兒罪，今於東區裁判法院首次提堂。暫委裁判官鍾穎詩應申請押後案件至5月12日，待辯方索取控方文件及提供法律意見。期間兩名父母續獲准各以2千元保釋。

被告分別為38歲女子L.R.Q.及41歲男子Y.K.K.，他們同被控一項對所看管兒童或少年人虐待或忽略罪。控罪指二人於2025年9月23日，在香港身為超過16歲，並對一名不足16歲的兒童，即X負有管養、看管或照顧責任的人，故意虐待或遺棄X，而其方式相當可能導致X受到不必要的痛苦或健康損害。

案件編號：ESCC672/2026

法庭記者：雷璟怡