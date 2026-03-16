港話通｜港產AI升級更貼地 推AI馬經／子女選校攻略／整合信用卡折扣 即睇最新功能！

【AI/港話通/HKGAI/人工智能】香港生成式人工智能研發中心（HKGAI）今日（16日）舉辦傳媒春茗午宴，科技大學首席副校長、HKGAI主任郭毅可預告AI助理 「港話通」將推出「AI馬經」、「助家長為子女選學校」、「信用卡慳錢攻略」等在地化功能，成為「香港市民嘅AI好幫手」；而AI文書寫作助手「港文通」、AI會議記錄助理「港會通」等功能將全面升級，預計下月起陸續推出測試。

推AI馬經、慳錢攻略、子女升學資訊

團隊正研究開發一套結合人工智能與香港獨特文化的「AI馬經」資訊系統，包括提供AI篩選當日狀態最佳的「fit馬」、賽事分析、AI馬評家等，目標是推廣「賽馬旅遊」，不涉及博彩成分，亦不會提供預測和投注貼士。至於助家長為子女選學校方面，會針對本地家長需求，提供精確的中小學選校配對與數據分析，包括查看學位、智能選校、學校對比等，協助家長規劃子女升學路徑。

「港話通」亦將即時整合全城消費情報，提供信用卡「慳錢攻略」與折扣資訊，只需拍照收據或商舖品牌，AI會計算應使用哪一張信用卡和相關優惠碼。

郭毅可：港話通基於市民和社會需求共生發展

郭毅可表示，「港話通」自去年11月上線至今，已獲逾70萬名用戶註冊使用，他形容「港話通」是基於市民需求、與社會發展共生的軟件，期望市民能夠參與使用和提供寶貴意見，共同完善「港話通」各項功能，讓它成為港人真正的「AI 好幫手」。

續扎根香港 自主研發AI助香港發展國際創科中心

就近期「養龍蝦」熱潮，郭毅可呼籲用戶需注意風險，指其權限極高，存在數據洩露及系統安全風險。他強調，人機共生是一份責任契約。機器擅長速度、重複、記憶和窄域執行；人仍然負責判斷、邊界、例外和最終簽署。他認為未來十年，真正重要的是那些可檢查、可中斷、可追溯、可治理的系統。

郭毅可又指，隨政府在《財政預算案》積極推動「人工智能+」，香港正處於科技轉型黃金時代，HKGAI正將AI轉化為推動社會進步的「新質生產力」，未來將繼續扎根香港，透過自主研發的AI技術， 助力香港發展國際創新科技中心。他相信當AI做到「人機共生」，香港這顆東方之珠將在數碼時代展現出前所未有的生命力與競爭力。

近5萬公務員試用「港文通、港會通」反應正面

同樣由HKGAI研發的AI文書寫作助手「港文通」和 AI會議記錄助理「港會通」，在過去一段時間，已在近100個政府部門、近5萬名公務員參與試用，當中有部門指「港文通」能支援粵、普、英無縫切換，精準理解本地公文規範與法律語境，大幅提升政策草擬、文件翻譯、會議紀要生成的效率與準確性。在收集用戶意見後，團隊宣布「港文通」和「港會通」功能將全面升級。

記者、攝影：陳俊豪