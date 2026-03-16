英基學位賄賂案 罪成家長求情指英基可透過購債券助入學 機制本不公平犯案影響輕微

英基烏溪沙國際幼稚園54歲前行政主任於2018至2021年間，收受13名家長和1名商人賄款至少64萬元，以協助其子女獲得取錄，其後一同被控。前行政主任承認串謀受賄等9罪後，作供指證其餘14人。14名被告早前被裁定串謀受賄等罪成，今早開始分批於西九龍法院求情。辯方指英基入學機制本來就不是完全公平，家長可以花費巨款購買債券以助入學，因此犯案影響相對輕微，報道亦已引來迴響，起到阻嚇作用。

有被告求情指案件源於林珍妮貪心

被告38歲蔡慧妍及37歲李俊朗情侶2人一同定罪，辯方求情指由蔡慧妍聯絡時任行政主任林珍妮，提供了10萬元賄款，然而金額由林珍妮決定，不是來自蔡慧妍，而李俊朗沒有聯絡過林珍妮，只是盲從伴侶，案中沒有證據顯示被告兒子因此「打尖」影響程度有多大。

辯方求情指41歲麥偉琪育有2子，幼子自出生以來患有遺傳病，需要麥偉琪長期照顧，麥偉琪2019年犯案後，2021年離婚，同年被捕。辯方呈上麥偉琪長子及紅十字會同事求情信，指麥偉琪盡心盡力照顧2子，只會在長子背後流露愁緒，前夫經常沒有按時支付贍養費，令麥偉琪不時遲交學費，而麥偉琪案發後遭終止聘用，轉而任職紅十字會，但麥偉琪也沒有自暴自棄。辯方續指麥偉琪注重教育，顯示其人格高尚，本案中僅因一念之差犯案，支付了2萬元賄款。

李俊朗求情說只盲從伴侶犯案。資料圖片

朱霜叶。資料圖片

辯方求情指33歲朱霜叶背景良好，經常從事義工服務，丈夫及奶奶患有遺傳精神病，朱霜叶盡責照顧2人。辯方批評本案源於林珍妮極度貪心，知道家長期望殷切，利用父母弱點引誘多人行賄犯罪，一同受審，情況誇張，幾無案例參考。辯方再求情指45歲商人蕭裕邦犯案助他人之女入學，無個人犯案動機或得益，僅執行他人意願。

辯方指英基入學機制本來已非完全公平

辯方陳詞指本案不涉及香港公共服務，只牽涉一間幼稚園，英基入學機制本來就不是完全公平，父母兄姊曾經入讀英基會增加分數，提升入學機會，家長更可花費巨款購買債券以助入學，因此麥偉琪犯案影響相對輕微。辯方又求情指案發於2018至2021年，林珍妮由被控到達成認罪協商歷時年半，大批被告同時受審導致案件延誤至今，非因被告之故，被告還押多日已經得到教訓，報道亦已引來迴響，起到阻嚇作用，故希望法庭判處緩刑或短期監禁。

案中被告除54歲英基時任行政主任林珍妮外，受審被告中13名家長包括44歲黃薏娗（前稱黃詠雯）、42歲劉映均（前稱劉慧德）、35歲馬賢文、45歲李洁冰、41歲林泯希、41歲張珈銘、39歲徐惠謙、44歲江靜雯、38歲蔡慧妍、37歲李俊朗、37歲黃美雪、41歲麥偉琪、33歲朱霜叶以及45歲商人蕭裕邦。

林珍妮開審前承認4項受賄罪及5項串謀受賄罪，其餘4罪存檔法庭，在審訊中出庭作供，指證其他被告。其餘被告中黃薏娗、馬賢文、李洁冰、林泯希、張珈銘、徐惠謙、蔡慧妍、李俊朗、黃美雪、麥偉琪、朱霜叶、蕭裕邦分別被控1項串謀受賄罪；劉映均被控2項串謀受賄罪；江靜雯則被控1項串謀受賄罪以及1項煽惑受賄罪。

案件編號：DCCC703/2022, DCCC603/2023(Consolidated)

法庭記者：陳子豪