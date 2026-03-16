OpenClaw︱私隱公署提醒風險：代理式AI可作高權限存取 或致誤刪重要資料、系統被惡意接管

近期，一款名為OpenClaw的開源工具及其他「代理式人工智能」（Agentic AI）引發熱潮，然而所引發的安全風險，正引起社會關注。對此，個人資料私隱專員公署（私隱公署）今日警告，各機構及市民在部署或使用此類高階AI工具前，必須充分了解其潛在的個人資料私隱及網絡安全風險，並採取足夠的防護措施，以嚴防資料外洩、系統被黑客惡意接管等嚴重後果。

私隱公署指出，代理式AI的功能遠超於僅作文字回覆或內容總結的普通AI聊天機械人。這類AI工具通常作為一個可部署在個人電腦或伺服器上的「高權限代理」，它能夠直接讀寫本地檔案、調用系統資源，甚至操作外部服務。更進一步，它可以按照預設流程，代替用戶自主執行多個步驟的複雜任務，例如自動處理電郵、預訂餐廳、繳交帳單等，整個過程無需用戶即時監督或介入。

私隱公署警告，各機構及市民在部署或使用此類高階AI工具前，必須充分了解其潛在的個人資料私隱及網絡安全風險。

風險遠高於一般AI

正因其強大的自主操作能力，代理式AI從保障個人資料私隱的角度而言，風險遠高於一般AI。公署闡明了三大核心風險：首先，代理式AI的預設存取權限極高，可輕易接觸使用者裝置上的檔案、電郵、帳戶憑證及瀏覽器紀錄等大量個人資料。若權限設定寬鬆，不僅可能導致第三方未經授權地查閱或複製資料，AI本身也可能因錯誤理解指令而誤刪重要檔案，例如清空整個電郵信箱。

其次，這類AI工具一旦在系統設計或安全控制上存在漏洞，後果不堪設想。由於其能接觸多個系統及資料來源，任何微小的保安缺陷都可能被利用，對個人資料私隱乃至整體資料保安構成重大威脅。

最後，若代理式AI容許用戶安裝未經嚴格安全審核的第三方外掛程式（Plugins或Skills），風險將進一步加劇。這些程式可能夾帶惡意代碼，讓黑客有機可乘，不僅能入侵並接管用戶帳戶，甚至可能控制整個電腦系統，盜取個人及其他敏感資料。

為應對上述風險，私隱公署向機構及市民提出五點建議：

- 授予最小權限：應僅授予AI完成特定任務所需的最小權限，避免使用管理員帳號。同時，切勿隨意提供身份證明文件、銀行戶口及密碼等高度敏感的個人資料。

- 使用官方最新版本：務必從官方渠道下載AI工具，並時刻保持更新，以修補潛在的系統漏洞，降低資料外洩的風險。

- 確保系統與資料安全：採取將AI運行環境與本機系統隔離、加強網絡監控、降低操作權限等措施，建立有效的防護機制。

- 審慎安裝外掛程式：安裝前需核實其是否為官方最新版本，並審視有否惡意代碼。如不確定其安全性，應避免使用。

- 持續評估風險並保留控制權：用戶應持續評估AI操作的風險。當AI的決定可能對個人造成重大影響時，應採取「人在環中」（Human-in-the-loop）策略，在發送數據、修改系統配置等關鍵決策點上，保留最終決定權。

此外，私隱公署建議機構在使用AI工具時，參考其早前發布的《人工智能 (AI)：個人資料保障模範框架》，以訂定健全的AI管治政策，確保在善用科技便利的同時，嚴格遵守《個人資料（私隱）條例》的相關規定。