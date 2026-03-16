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蘋果日報有限公司兩前員工申請撤銷清盤呈請 獲高院批准

社會
更新時間：11:25 2026-03-16 HKT
發佈時間：11:25 2026-03-16 HKT

壹傳媒有限公司早於2021年12月被正式頒令清盤，兩名前員工兼債權人2024年入稟高等法院呈請「蘋果日報有限公司」清盤，案件於2025年提訊時獲准押後案件至黎智英涉串謀勾結外國勢力案審結後35日再開庭處理。高等法院今早開庭就案件提訊，兩名債權人申請撤銷清盤呈請書，法官陳靜芬批准申請，正式撤銷是次清盤呈請。

陳漢榮及楊于澄兩人於2024年4月入稟高院呈請蘋果日報有限公司（Apple Daily Limited）清盤。

案件編號：HCCW216/2024
法庭記者：劉曉曦

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