國際商事仲裁模擬賽香港揭幕 176支大學隊探討雲呢拿交易糾紛

第23屆Willem C. Vis East國際商事仲裁模擬法庭比賽周日（15日）傍晚舉行開幕禮。律政司司長林定國表示，今年賽事規模再創新高，匯聚來自38個司法管轄區、176支大學隊伍的逾1,300名學生及導師，以及超過500名法律專業人士參與。

模擬個案涉蘭花買賣 探討合約失責問題

林定國在社交平台分享指，今年比賽題目涉及一宗因國際貿易公約禁令，導致用作生產雲呢拿的蘭花無法進口而引起的賠償爭議。虛構案情中，買方無法取得進口牌照，賣方其後終止協議，並向買方追討差價損失。

他指出，案情爭議的核心是國際商事交易中的常見問題，包括當合同無法履行時責任誰屬、外在因素引起的風險由誰承擔，以及交易中斷後的損失計算方式。比賽採用新加坡國際仲裁中心（SIAC）的仲裁規則，並涉及《聯合國國際貨物銷售合同公約》（CISG）中的不可抗力及損害賠償等議題。透過比賽，學生亦能夠接觸到在聯合國國際貿易法委員會（UNCITRAL）協調下制定的重要法律文件，包括《聯合國國際貨物銷售合同公約》和《紐約公約》。

林定國強調，這些國際法律文書在香港同樣具有適用效力，這也充分體現了香港對於國際商法以及爭議解決機制的共同承擔和重視。在「一國兩制」下，香港是國際仲裁的重要樞紐，香港作出的仲裁裁決，可於中國內地及超過170個《紐約公約》締約司法管轄區獲得承認及執行。他續指，律政司近年亦積極推進相關制度建設，以鞏固香港的仲裁地位。