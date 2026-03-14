津中老師患癌 太太眾籌有否違法？ 立會議員鄧飛：未違教師指引 大律師陸偉雄：道德上應先變賣家產

中學老師陳Sir患末期腺癌，其太太發帖眾籌支付醫藥費，卻被網民揭發生活奢華，質疑濫用善款。針對眾籌涉及的法律與道德問題，大律師陸偉雄接受《星島頭條》訪問時表示，本港目前並無特定法例專門規管眾籌活動。至於陳Sir任職於一間政府資助的津貼中學，其公職人員身份會否令眾籌行為受規管，陸偉雄解釋指，公職人員定義廣泛，津貼學校因受政府資助，所屬學校老師在法律上有可能被視為公職人員。

老師眾籌是否涉違規？ 陸：需視乎合約、校規及政府指引

陸偉雄亦指，判斷公職人員或其家屬眾籌有否違規，需考慮多個因素，包括老師與學校的聘用合約條款有否明文允許或禁止老師進行眾籌；學校校規中，校方有否制定內部規則，規管教職員的眾籌行為；教育局有否發出相關指引，禁止或規範老師眾籌。若上述文件均無明確禁止眾籌，根據「疑點利益歸於被告」的刑事法律原則，難以斷言其行為違法或犯規。加上目前並無專門法律規管眾籌，因此從法律角度看，涉事老師及其家人的眾籌行為，暫時未見觸犯法例。

事件法律上無犯罪情節

陸偉雄認為，事件應從法律及道德兩個層面分開審視。他強調，從法律角度而言，目前並無證據顯示該老師或其家人作出虛假陳述，「佢先生真係有病，真係需要醫藥費，呢個係事實」。在沒有特定法例監管眾籌的情況下，單憑表面事實，難以構成刑事罪行，例如詐騙或欺詐罪。

他解釋，若有人無病裝病，或無需醫藥費卻以此為由籌款，則屬說謊，可能觸犯欺詐罪。但在今次事件中，他個人認為當事人患病及需要醫藥費並無虛假，故刑事檢控存在困難。

急用錢醫病應先變賣家產

至於網民發現涉事老師妻子擁有多個名牌手袋、出入高級場所等，質疑其經濟狀況與眾籌需要不相符，陸偉雄指出，這屬於道德層面的討論。他認為，按照一般大眾認知，若家人患病急需醫藥費，當事人理應先考慮變賣家中資產，例如名牌手袋或古董，若仍不足以支付開支，再尋求眾籌，做法會較為妥當。「你咁有錢，但又去眾籌，公眾觀感上自然會覺得有問題」。但他重申，這只是道德期望，並非法律規定。

鄧飛：「炫富」言論未違教師專業指引

除陳Sir太太被網民指「炫富」外，網民亦「柯南」上身翻查陳sir的多個社交平台，指陳Sir亦有張貼「拉頭馬」的相片及收取太太送贈貴價手表「勞力士」，質疑陳sir也有炫富，有違教師操守。教育界立法會議員鄧飛回覆《星島頭條》表示，現時的教師指引雖未明確禁止教師「炫富」，但總體要求教師在任何社交通訊平台，都應避免發表有損教師形象、或影響家長與社會信心的「不檢點」言行。他解釋，過往處理的個案多數涉及「大量粗言穢語」或與異性學生的「不檢點言論」。鄧飛坦言，類似今次因疑似「炫富」而引發的爭議，尚屬首次出現。

對於陳Sir太太發起眾籌，鄧飛表示，教師專業操守的規管對象是教師本人，極少會延伸至其家庭成員，同時未知太太發起的眾籌是否符合法例的規管。站在老師的角度來說，「太太是太太，老師是老師，這是兩回事。」

陳Sir太太在眾籌的帖文中提到，陳Sir病假在五月結束，有網民質疑該教師在放取有薪病假期間，其家人進行眾籌行為有抵觸。對此，鄧飛認為，只要教師的請假申請完全符合學校指引，並持有有效的醫生證明文件便屬無可厚非，程序上便沒有問題。但道義上若有這麼多市民質疑，「自己(陳Sir)要決定是否回應」。

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