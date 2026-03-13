涉三度對妻子動粗被控普通襲擊 休班警獲准保釋至5.8事訊

34歲休班高級督察涉嫌於去年2月，在將軍澳住所三度對妻子動粗，被控3項普通襲擊罪，據了解該休班警已被停職。案件今於觀塘裁判法院首次提堂，署理主任裁判官鍾明新應申請押後案件至5月8日再訊，待辯方索取法律意見以及向控方索取文件。期間被告獲准以500元保釋，不得與控方證人討論案情。

被告駱敬丰，報稱高級督察，被控3項普通襲擊罪，指他於2025年2月28日在將軍澳康城路一號日出康城領凱9座某室，三度襲擊譚姓女子。

案件編號：KTCC479/2026

本報記者