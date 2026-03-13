來片．一分鐘話你知︱中東局勢緊張 91%家辦在港布陣 香港資產管理勢超瑞士
發佈時間：14:34 2026-03-13 HKT
中東局勢緊張，不少富豪家族尋求撤離中東，數據説明資金正加速回流到香港。香港金融學院的最新報告指，高達91%的受訪家族辦公室已在港佈局。計劃未來三年在香港買投資風險產品家辦比例，預計由54%升至78%。政府三年内招攬200間家辦的目標更早已於去年8月完成，同時超高淨值人士數量，亦在全球排名第二。
與新加坡比較下，香港在股市規模與流動性方面依然是「大佬」，深港通、債券通及跨境理財通等，是通往內地資金無可替代的高速公路及唯一入口。此外，香港的簡單稅制及世界級的專業服務，亦是其他地區難以提供的核心競爭力。
香港的優勢並非僅靠「吃老本」，政府正積極創造新增長空間，包括上市制度大改革，便利特專科技公司集資等。同時，政府正全力推動數字經濟、綠色金融、大宗商品及藝術品交易等新興領域。瑞銀和波士頓咨詢公司預測，2027年香港將正式超越瑞士成為「全球財富管理一哥」。
