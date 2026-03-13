涉於港鐵香港站襲擊他人兼刑毀 大學教授獲准保釋至5月再訊

48歲印度籍大學教授涉嫌於去年8月，在港鐵香港站升降機內襲擊他人，期間損壞對方的手提電話。教授被控襲擊致造成身體傷害罪及刑事損壞罪，今於東區裁判法院首次提堂。裁判官高偉雄應申請押後案件至5月8日再訊，待辯方索取文件及提供法律意見。期間被告續獲准以原有條件保釋。

印度籍被告DHANASEKARAN Vijaykrishna，報稱大學教授，被控各一項襲擊致造成身體傷害罪及刑事損壞罪。控罪指被告於2025年8月17日，在香港中環港景街港鐵香港站L2層PL8號升降機內襲擊郭震東，因而對郭造成身體傷害；以及同日同地，無合法辯解而損壞屬於郭震東的一部手提電話，意圖損壞該財產或罔顧該財產是否會被損壞。

翻查資料，被告是香港大學公共衞生實驗室科學副教授，本報記者正向香港大學查詢。

案件編號：ESCC642/2026

法庭記者：雷璟怡