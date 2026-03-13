涉於律敦治醫院內非禮女同事 醫療助理獲准保釋至4.30再訊
發佈時間：13:14 2026-03-13 HKT
35歲男醫療助理涉於今年初，在律敦治醫院的病房內非禮女同事，被控猥褻侵犯罪。案件今於東區裁判法院首次提堂，裁判官高偉雄應申請押後案件至4月30日再訊，待辯方索取文件及提供法律意見。期間被告獲准以4500元保釋，但不得接觸控方證人。
被告黃智恆，報稱醫療助理，被控於2026年1月29日，在香港灣仔皇后大道東266號律敦治醫院某病房内猥褻侵犯另一人，即X。
案件編號：ESCC641/2026
法庭記者：雷璟怡
