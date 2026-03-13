天氣｜明日繼續凍！巿區氣溫低至16°C 一區低見12°C 新界多區溫差達11°C
更新時間：12:22 2026-03-13 HKT
發佈時間：12:22 2026-03-13 HKT
發佈時間：12:22 2026-03-13 HKT
冬去春來，天氣乍暖還寒。受乾燥的東北季候風影響，本港今早清涼，大部分地區氣溫在16、17度左右。天文台預料明日氣溫將介乎16至21度，新界地區溫差較大，打鼓嶺更低見12度。
打鼓嶺、流浮山溫差達11度
根據天文台九天天氣預報，明日預計最高氣溫為21度，最低氣溫則為16度，當中新界地區溫差將更為顯著，打鼓嶺早上最低氣溫僅12度，但日間最高氣溫可達23度，溫差高達11度；流浮山及上水明日最低氣溫亦僅13度，日間最高氣溫為24度，溫差同樣高達11度。
此外，天文台預料明日將吹和緩至清勁的4至5級東風，初時離岸及高地吹達6級強風。
天文台表示，乾燥的東北季候風會在未來兩三日繼續為廣東沿岸帶來普遍晴朗的天氣，明早該區仍然清涼。隨著季候風在下周初緩和，華南氣溫逐漸回升。下周中期廣東沿岸風勢微弱，日間溫暖，天氣漸轉潮濕。預料一股偏東氣流會在下周後期影響該區。
根據天文台的9天天氣預報，下周一(16日)氣溫介乎18至23度，周二天回續回暖，最高氣溫亦有23度，吹東風4級，離岸間中5級。至下周四(19日)最低氣溫及最高氣溫均有2字頭，介乎20至25度，吹微風2級，早晚沿岸有薄霧，日間溫暖。
