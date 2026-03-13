兩會2026｜中電全力支持「十五五」規劃 蔣東強：發揮「超級連絡人」優勢 將中國綠色能源成果推向世界

兩會在北京順利閉幕。中電集團歡迎《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十五個五年規劃綱要》獲得全國人民代表大會審議通過。「十五五」規劃綱要為國家未來五年高質量發展繪製宏偉藍圖，並對香港長遠發展作出重要部署，中電對此表示全力支持。北京市政協委員、中電控股有限公司首席執行官蔣東強表示，全力支持「十五五」規劃深入實施能源安全新戰略，加快構建清潔低碳安全高效的新型能源體系，建設能源強國的重要部署。

中電積極回應國家深化能源革命號召

蔣東強指，「十五五」是積極穩妥推進和實現碳達峰目標的關鍵五年，中電將積極回應國家深化能源革命的號召，在清潔能源開發和創新技術應用等領域積極作為，為支援國家及香港的經濟和社會發展提供可靠、清潔的電力保障。中電將一如既往，為維護能源供應的韌性與安全貢獻力量。

中電將持續投資清潔能源

蔣東強提到，中電作為紮根香港125年的能源企業，將充份發揮香港「背靠祖國、聯通世界」獨特優勢，依託國際化營運經驗與能源專業能力，在「十五五」期間致力成為連接內地與全球能源市場的「超級連絡人」與創造協同價值的「超級增值人」，把中國在綠色能源領域的創新成果與實踐經驗推向世界，為全球氣候治理貢獻中國智慧與中國方案，切實服務國家高品質發展大局。

蔣東強表示，中電歡迎國家在複雜多變的國際環境下，對實現「雙碳」目標的堅定承諾。在推進高質量發展的全局中，能源是構建現代化產業體系、發展新質生產力的戰略性支撐要素。中電作為負責任的能源供應者，將持續投資清潔能源，為支持香港和內地經濟社會發展提供可靠電力保障。

中電積極參與香港五年規劃編製工作

中電尤其認同規劃支持香港鞏固提升競爭優勢、更好融入和服務國家發展大局的明確方向，為香港長遠發展提供強大信心和清晰路徑。中電欣悉特區政府計劃於年內完成對接國家「十五五」規劃的香港五年規劃，將積極參與編製工作，憑藉電能專業，全力支持國家及香港的減碳目標及北部都會區的發展，助力香港對接國家規劃，把握發展機遇。中電亦將積極向世界講好「一國兩制」下的香港成功故事，為推動中國式現代化建設貢獻力量。