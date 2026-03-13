Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

港鐵加薪｜非經理級員工增1.6%至4.8% 表現優異者最高發2.07個月獎金

社會
更新時間：11:06 2026-03-13 HKT
發佈時間：11:06 2026-03-13 HKT

港鐵今日（13日）公布2026年度薪酬調整，非經理級員工基本薪酬加幅介乎1.6%至4.8%。為確保公司整體薪酬福利持續具市場競爭力，吸引及保留人才，公司亦會按業務表現等考慮發放獎金。

根據加薪方案，考績評核達第3級（工作表現合乎標準，約佔全體員工55%）的同事，將獲得3.2%的薪酬調升；考績評核達第4級（工作表現高於標準，約佔全體員工35%）的同事，加薪幅度為3.84%；考績評核達第5級（工作表現傑出，約佔全體員工10%）的員工，將享有4.8%的加薪。與此同時，考績達第3級及以上的員工，可分別額外獲得相當於1.4、1.73 及2.07個月薪的一次性特別獎金。

港鐵：續以不同渠道保持緊密溝通 關顧員工需要

港鐵表示，感謝及肯定員工過去一年的貢獻及努力，為公司不同業務範疇作出貢獻。公司按照既定及行之有效的薪酬檢討機制，在審慎考慮公司業績、市場及經濟環境、員工貢獻等多方面因素後，作出有關調整。

港鐵一直有聆聽員工代表、工會及員工就薪酬調整幅度的意見及訴求，會繼續透過不同渠道保持緊密溝通，關顧員工的需要，攜手並肩服務及建設香港，推動城市前行。

香港鐵路工會聯合會認為，是次加幅貼近市場水平，屬可接受範圍。盧江球攝

港鐵員工年度薪酬增幅與巿場加薪幅度相若

香港鐵路工會聯合會認為，是次加幅貼近市場水平，屬可接受範圍。除薪酬調升幅度及發放獎金外，聯合會亦提出其他優化訴求，包括優化夜更、特早夜等特殊更份津貼；優化C1醫療計劃下的員工醫療福利等。

香港鐵路總工會表示，港鐵員工年度薪酬增幅介乎3.2%至4.8%，與巿場加薪幅度相若，貼近工會可接受範圍。工會期望港鐵在薪酬政策、福利制度及勞資溝通機制上，持續與員工保持良好溝通，共同為打造更和諧的勞資關係奠定基礎。因應慢性疾病患者比例上升、藥物支出成爲家庭負擔的情况，工會建議公司適時檢討醫療福利，包括研究增加長期病患藥物的費用限額。

記者：張琦

