數碼港招聘博覽3.20揭幕 提供逾2000職位空缺 聚焦人工智能、大數據、低空經濟等21個創科領域 

香港青年協會與數碼港合辦的「數碼港互動招聘博覽2026」將於本月20及21日在數碼港3座及商場中庭舉行。今年博覽以「Set Sail Towards Your Digital Future」為主題，匯聚內地龍頭企業、國際及本港逾60家機構，橫跨人工智能、大數據、低空經濟等21個創科行業，提供逾2,000個職位空缺。主辦方表示，今屆求職者對AI相關職位的查詢較去年顯著上升。

數碼港智慧城市及數碼轉型總監蔡偉傑指出，去年博覽較熱門的職位集中在數據分析與數據處理，但今年趨勢明顯轉向與AI相關的職位。隨著人工智能技術迅速普及，市場對相關人才的需求急增。

人工智能正逐步取代部分基礎職位

人力資源顧問公司Talentlabs Limited聯合創辦人陸政彤表示，現時超過53%的職位與AI相關或要求求職者具備AI使用技能，若履歷中包含AI流程整合、網絡安全等經驗，將大幅提升競爭力。他同時提醒，人工智能正逐步取代部分基礎職位，包括初級文職、一般軟件工程師及傳統數據科學家，求職者需及早裝備AI相關技能以應對市場轉變。

市場走向電子化 需要「複合型人才」

對於人文社科背景人士是否具入職機會，蔡偉傑強調，市場需要的是「複合型人才」，無論任何專業領域，趨勢皆走向電子化，關鍵在於如何將自身專業與AI技術結合。陸政彤則認為，人文社科背景的求職者機會反而更大，因相關工作並非單純執行程序，而是在人性化層面具備更多發揮空間，但最終仍需與AI結合，方能開拓新市場。

記者會上，數據科技初創Nnenu Limited及食品供應鏈科技公司Farmio HK Limited分享利用AI提升業務效率的經驗。前者專注研發物件數碼化的通用數據格式，後者則運用AI驅動食品供應鏈數碼轉型，業務遍及新加坡、馬來西亞及香港。兩間公司均強調，AI應用並非技術人員專利，非技術背景人才同樣可在數據管理、產業協作等環節發揮關鍵作用。

今年博覽會重點加強人工智能互動元素，首次引入智能駕駛展示及無人機足球體驗，讓參加者親身了解智能出行及低空經濟的產業應用與職位需求。活動亦打造內地就業橋樑，邀請科大訊飛剖析內地企業對港青的技能要求，並設「3Trip青年內地實習體驗計劃」資訊日及即場面試，提供北上實習機會。

同場舉行逾十場講座及工作坊，涵蓋AI教育科技、動畫遊戲產業等主題；並設AI模擬面試、履歷診斷及智能職業配對平台，透過57個數據點分析，為求職者精準推薦職位。

記者、攝影：張琦

