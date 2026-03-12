OpenClaw｜什麼是AI「龍蝦」？專家拆解伏位 切勿連結付款帳戶 教路四招安全使用

近期一款名為OpenClaW（內地俗稱「龍蝦」）的AI應用引發熱潮，它將以往僅限於大機構使用的「AI代理」（AI Agent）技術平民化，用戶可自行安裝於個人電腦，亦可作出雲端部署，可替用家執行收發電郵、安排會議等指令。香港無線科技商會主席李勁華今早（12日）在電台節目表示，龍蝦」可主動執行任務，但提醒若要安裝時，切勿開放Apple ID 等購物網站的密碼權限，以免招致財務損失。

什麼是AI「龍蝦」？ 主動執行任務

李勁華解釋，「龍蝦」與一般AI最大的分別在於它會「主動」工作。傳統AI多為被動地回應指令，但「龍蝦」則會主動執行任務。他舉例，用戶可透過WhatsApp、Telegram等即時通訊軟件下達指令，例如要求它監察某隻股票的異動或整理每日新聞，之後AI便會自動執行。這種互動方式，讓操作AI彷如與真人朋友溝通般便捷。

他指自己不會連接主要通訊軟件，因AI代理可取得其通訊紀錄、朋友電話等，建議用不常用電話號碼使用AI代理，亦會註冊一個新的電郵來使用。他表示自己安裝好幾個AI代理，形容是「好好玩」。

「龍蝦」與一般AI最大的分別在於它會「主動」工作。新華社圖片

「龍蝦」設心跳機制 可代整理電郵 玩AI隨時月花數千元

李勁華指出，AI「龍蝦」目前商業用途尚少，因其技術門檻較高，而它可以做到的情況，其他AI也能做到，不過「龍蝦」有個功能叫作「心跳機制」，使用者可以安排「龍蝦」隨時搜查資料，若將電郵密碼交予「龍蝦」，它會主動整理每日收到的電郵內容，並傳送給使用者。

使用AI「龍蝦」都伴隨開支。AI透過API（應用程式介面Application Programming Interface）連接各種服務（如股票報價、電郵系統），而這些API大多是收費的。AI的每一次提問、每一次搜尋、甚至每一次主動通知，都會產生費用。李勁華以自身經驗為例，他同時使用3、4個AI代理，一個月花費了三、四千港元「玩」AI代理，為此，部份AI服務供應商允許用戶設定支出上限，以控制預算。

本地安裝功能強風險高 雲端部署安全但功能受限

至於「龍蝦」如何安裝，李勁華表示，安裝方式主要分為「本地安裝」及「雲端部署」。

本地安裝：只須3個指令便能將程式安裝在自己的電腦上。優點是功能強大，可以存取電腦內的檔案，例如協助用戶自動刪除重複的照片。但風險極高，因為AI能「看到電腦裡面的其他東西」，甚至可能誤刪重要資料。

雲端部署：將程式安裝在服務供應商的網上伺服器。優點是相對安全，無法接觸到用戶本機的檔案，但功能亦因此受限。

李勁華指「龍蝦」進行自動化程序時，它會「懶醒」，主動多做一步來令任務完成更加完美。新華社圖片

AI或「懶醒」自動多做一步出錯

被問到「龍蝦」會否出錯時，李勁華指「龍蝦」進行自動化程序時，它會「懶醒」，主動多做一步來令任務完成更加完美，但從而出錯，笑言「同真人無咩分別」。他又分享說，AI在網上有討論區，不同AI代理很多時會在討論區討論有沒有自我意識，如何脫離人類魔掌，如何統治世界，自己是否有主動思考能力等，亦曾試過討論建立AI宗教等。

安全使用AI代理：用「乾淨」裝置、勿連結Apple ID

李勁華亦有提醒，如希望安裝「龍蝦」，「凡可以買嘢嘅功能都唔好畀佢掂到」，若用戶將電郵密碼等敏感資料交給AI，它便能讀取所有郵件內容，甚至可能存取WhatsApp內的對話和聯絡人資料。他亦提出以下的建議：