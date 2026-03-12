全煙害警示包裝擬明年實施 關注組：9成受訪煙民難辨私煙 籲反思加煙稅是否有助降吸煙率

政府計劃於2027年第二季全面實施「全煙害警示包裝」及「完稅煙標籤制度」。長遠煙草政策關注組今日（12日）發布調查結果，發現在現有包裝下，73%受訪吸煙者能正確分辨完稅煙與白牌煙，但在模擬全煙害警示包裝下，僅12%受訪吸煙者能正確分辨，意味有近九成吸煙者無法再憑包裝辨別兩者。關注組建議，政策局應與海關同步，將兩項措施的實施時間微調至2028年初同期落實，避免倉卒推行，並開放「完稅煙標籤制度」掃描功能予消費者及公眾一同使用，全民「掃」私煙。

78%受訪吸煙者對標籤制度表示不了解

長遠煙草政策關注組於3月初，針對本港吸煙人士進行「香煙包裝新措施調查」，共收回462份回應。調查模擬在「全煙害警示包裝」情況下，即劃一所有煙草產品外觀，移除品牌獨有的防偽特徵，受訪者需從4包煙中正確分辨完稅煙與白牌煙，全中才算正確分辨。調查發現，78%受訪吸煙者對標籤制度表示不了解；另有83%受訪吸煙者認同，在全煙害警示包裝下，需要依賴標籤制度辨識完稅煙。

關注組：「全煙害警示包裝」生效 削弱消費者辨識完稅煙能力

長遠煙草政策關注組召集人盧啟律認為，研究結果反映「全煙害警示包裝」一旦生效，將嚴重削弱消費者辨識完稅煙的能力，不法之徒更容易渾水摸魚，將私煙模仿完稅煙出售。然而，當局目前的計劃只限執法人員及零售前線使用掃描功能，消費者無從辨別。為求保障，消費者會集中去便利店購買，變相進一步打擊小商販生意。關注組建議有關部門將掃描功能開放予消費者及公眾一同使用，全民「掃」私煙，一來避免消費者誤購，二來可以全民打擊，將效益最大化。

至於「完稅煙標籤制度」，則要求每包在港出售香煙必須貼上特定標籤以證明已向政府納稅，標籤有數碼防偽特徵，執法人員及零售商可透過二維碼掃描防止偽冒，但不包括消費者。

籲反思加煙稅是否有助降低吸煙率

被問及會否有更好的辨別「白牌煙」制度，盧啟律表示，問題應從源頭入手，指私煙及白牌煙泛濫因政府煙稅升幅過高，加上周邊環境令獲得香煙十分便宜及方便，形容現時措施只是「見招拆招」，應反思增加煙稅是否有助減低吸煙率。

長遠煙草政策關注組成員徐緣認為，全煙害警示包裝削弱辨識完稅煙的能力，零售前線及消費者需依靠標籤制度的二維碼進行分辨，認同全煙害警示包裝應待標籤制度準備就緒再一同推出。他引述調查結果指，受訪者對標籤制度認知度不足，亦不了解具體操作，希望當局不要急於一時，倉卒推行，並呼籲有關部門利用這段時間加強教育，提升零售前線、消費者、公眾對新措施的認知。