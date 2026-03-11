Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

甲肝｜衞生防護中心調查24宗病毒基因完全相同感染群組 部分源頭或涉男男性接觸

社會
更新時間：17:08 2026-03-11 HKT
發佈時間：17:08 2026-03-11 HKT

衞生署衞生防護中心今日（11日）表示，正調查涉及男男性接觸者的甲型肝炎感染群組。群組涉及22男2女，年齡介乎18至55歲，其中14宗報稱為男男性接觸者。

衞生署衞生防護中心總監徐樂堅表示，中心透過恆常監測、流行病學調查和基因分析，發現過去6月，即2025年9月至2026年2月錄得24宗病毒基因片段序列完全相同的甲型肝炎感染個案，涉及22男2女。流行病學調查顯示，他們的居住地點及曾光顧的食肆沒有重疊。他們的年齡介乎18至55歲，其中14宗報稱為男男性接觸者，佔比超過6成，中心不排除該群組部分感染源頭與男男性接觸存在流行病學關聯。

中心鼓勵高危人士，包括男男性接觸者接種兩劑甲型肝炎疫苗，並將發信予全港醫生，提醒他們注意甲型肝炎的病例及向高危市民提供接種甲型肝炎疫苗的相關建議。

 

