宏福苑大火︱紅十字會收逾5.3億元捐款 五成半用於現金援助 四成投放復元及備災

香港紅十字會公布，就大埔宏福苑火災至今共收到逾5.3億港元捐款，將持續為受影響家庭提供支援。款項中五成半將用於緊急現金援助，四成投放於復元及備災工作，並將於大埔成立新服務點。

五成半捐款用於現金援助

紅十字會交代捐款用途，其中五成半會用於緊急應變及現金援助；四成投放於復元及備災工作，包括在過渡性房屋推行社區項目、備災教育、心理健康訓練及急救課程等，並計劃於今年6月在大埔成立服務點。另外，不超過捐款總額5%的款項，將用作是次火災相關的行政開支，並實報實銷。

調查指現金援助成災民主要收入

香港紅十字會行政總裁／秘書長蘇婉嫻表示，已透過「一戶一社工」模式，向受影響家庭及外傭派發紅十字會八達通卡，並已向1,762戶家庭派發了3個月的現金援助，未來3個月將繼續派發，另預留1.2億元以向有需要的家庭發放現金。

紅十字會早前訪問了163戶已領取現金援助的家庭，結果顯示，78%家庭已使用援助金的一半或以上，主要開支包括食物、家電、衣物、租金及交通費。另有57%家庭表示，相關援助佔災後每月家庭收入一半或以上。

蘇婉嫻指，部分家庭因火災收入減少，支出反增，現金援助紓緩了他們的燃眉之急，感謝社會各界襄助，讓紅十字會能與社區同行，共建更具韌性的社區。