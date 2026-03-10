投委會推全新反投資騙案遊戲體驗 模擬多種真實情境提升公眾防騙意識

投資者及理財教育委員會今日（10日）於理財教育體驗館，舉行「投資者及理財教育獎2025頒獎典禮暨投資遊戲啟動禮」。這項活動彰顯投委會協助公眾防範投資騙案的堅定承諾，亦標誌投委會數碼轉型、持續推動創新，以及提升市民理財能力方面的重要里程碑。

「投委會投資遊戲」模擬真實騙案

典禮上，投委會理財教育體驗館推出全新學習體驗「投委會投資遊戲」，以互動實用且有趣方式展示投資者及理財教育資訊，並提高公眾防騙意識。「投委會投資遊戲」模擬多種真實投資騙案情境，包括虛假投資貼士、標榜高回報的投資產品、社交媒體投資群組，以及人工智能包裝的騙案。透過體驗遊戲，參加者能夠學習識別警示訊號、提高防騙意識，並作出有根據的投資決定，從而能夠自信和警覺地應對投資騙局。

（由左至右）投委會總經理李婉秋、警務處處長周一鳴、財經事務及庫務局局長許正宇、投委會主席杜淦堃、證監會主席黃天祐及證監會行政總裁梁鳳儀於投委會理財教育體驗館主持投委會投資遊戲啟動禮。

杜淦堃：展現投委會以科技提升理財能力決心

投委會主席杜淦堃表示，人工智能和第三代互聯網正高速發展，帶來教人雀躍的機會，亦帶來前所未有的挑戰，進一步突顯投資者及理財教育重要性。現已推出的「投委會投資遊戲」，提供學習防範投資騙局的全新體驗，展現投委會致力利用科技提升理財能力的決心，賦予公眾以警覺與自信去識別及應對投資騙局。投委會衷心感謝持份者一直以來的支持，攜手加強投資者及理財教育及提供防騙資源，進一步提升香港各界人士財務健康。

許正宇：政府重視投資者教育工作

財經事務及庫務局局長許正宇在致辭時表示，香港作為國際金融中心，維持市場公平、透明及投資者信心是共同責任，而提升公眾理財能力和金融防騙意識，正是實現這一目標基石。政府一直高度重視投資者教育工作，並全力支持證監會及轄下投委會推展相關工作。今日齊聚一堂，既是表彰在投資者及理財教育領域作出卓越貢獻的機構，更希望進一步凝聚社會各界力量，一起共建財務穩健、具抗逆能力的香港社會。

證監會主席黃天祐在典禮中致辭時表示，證監會很榮幸與投委會攜手推動理財教育工作，為社會播下審慎理財的種子。證監會將繼續肩負樞紐角色，凝聚各方力量，將理財之道深植人心，使每個人都能自信理財、安享人生；同時鞏固資本市場誠信基礎，推動香港國際金融中心持續發展。

證監會行政總裁梁鳳儀表示，近年投資騙案急增，部分個案涉及長者畢生積蓄，亟需加強跨界合作與公眾教育，提升社會防騙意識。證監會將繼續聯同投委會、警方及業界加強投資理財教育、情報共享及騙案偵測，阻截騙款流轉，並呼籲市民保持警惕、主動求證，共同築牢社會防線，維護香港金融市場的誠信。

在典禮上，投委會同時公布「投資者及理財教育獎2025」得獎名單，頒發53個獎項，表揚共61間機構和學校在推動本港投資者及理財教育方面的重要貢獻。