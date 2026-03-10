Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

過渡性房屋︱改建前道聯會雲泉學校 房屋局邀NGO交建議書 目標2027年第三季完工

社會
更新時間：19:13 2026-03-10 HKT
發佈時間：19:13 2026-03-10 HKT

為幫助更多有迫切住屋需要的市民，房屋局積極推動將市區空置建築物「變身」成為溫暖的家。房屋局局長何永賢今日（10日）在社交平台表示，房屋局現正邀請有興趣的非政府機構 (NGO)，就「前香港道教聯合會雲泉學校」空置校舍改建成過渡性房屋的項目遞交建議書，並預計2027年初動工，目標同年第三季完工。

何永賢指，市區改建項目不僅規劃及建築期較短，且交通方便，一直深受市民歡迎。房屋局將根據計劃內容、管理能力及營運費用等因素進行甄選，並預計於今年第二季提交撥款建議予「支援非政府機構推行過渡性房屋項目的資助計劃」評審委員會審議。何永賢呼籲，共同攜手合作，善用社會資源，為有需要的家庭改善居住環境。

前香港道教聯合會雲泉學校現時為空置校舍。何永賢fb
前香港道教聯合會雲泉學校位於九龍牛頭角上邨安善道。何永賢fb
前香港道教聯合會雲泉學校建築面積約為4,900平方米。何永賢fb
空置校舍改建項目詳情

項目地點：前香港道教聯合會雲泉學校

地址：九龍牛頭角上邨安善道

類別：空置校舍

建築面積：約4,900平方米

預計工程日期：2027年初動工，目標同年第三季完工

