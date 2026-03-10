金山辦公推WPS for Pad中文版 即日稱霸蘋果免費總榜雙榜 內地及港澳台帳戶可互聯

據《星島環球網》報道，金山辦公旗下原生桌面級Office——WPS for Pad中文版同步登陸中國內地及港澳台地區蘋果應用商店，引發下載熱潮。當日，WPS迅速超越豆包、DeepSeek等熱門應用，強勢登頂中國內地與香港地區蘋果應用商店免費總榜雙榜第一。

作為iPadOS生態首款原生桌面級辦公應用，WPS for Pad旨在為用戶實現iPad場景中的桌面級Office辦公體驗。目前，WPS for Pad支援iPadOS 15及以上版本設備下載安裝，實現了桌面級功能深度移植與iPad硬體深度適配的雙重突破。該應用兼顧觸控便捷操作與鍵鼠專業辦公模式，全量功能完整落地、字體生態全面完善，運行穩定流暢，觸控互動精準細膩，首批用戶實測回饋均超出預期。

就在3月2日，蘋果官方發布了新款iPad Air。與此同時，金山辦公宣布正式推出iPad版原生桌面級Office——WPS for Pad，成為iPadOS生態首款原生桌面級辦公應用。

該版本在iPad實現了深度移植與硬體適配雙重突破，既完美適配觸控操作，同時搭配鍵盤、滑鼠可解鎖專業辦公體驗。此外，WPS移動版也在App Store同步保留下載，與WPS for Pad版形成雙重產品形態互補，精準覆蓋輕量編輯、專業創作等不同辦公場景，全方位滿足用戶多樣化的移動辦公需求。

值得注意的是，2025年10月，商務部公告稱對境外稀土相關物項實施出口管制，而附件文件一改過去的word或PDF格式，首次採用國產WPS格式，此外新規也要求相關申請文件須以中文及WPS格式提交。相關資訊的公布一度使金山辦公、金山軟體等股票大漲超10%。

金山辦公還表示，WPS for Pad的發布不僅填補了iPad全球專業辦公市場空白，還將加速推動移動辦公生態基礎設施的進一步構建。

《星島》也從金山辦公處了解到，WPS for Pad還支援中國內地與港澳台地區帳號設備的互聯互通，如內地設備帳號在港澳台地區亦可無縫使用雲文檔、AI等所有功能，反之亦然；能夠全方位滿足用戶多場景的移動辦公需求。

