張韋怡告姑仔誹謗案丨姑仔供稱：「佢係公眾人物，有上電視，但唔出名囉」 並指其「好識扮傻、扮窮」

社會
更新時間：12:40 2026-03-10 HKT
發佈時間：12:40 2026-03-10 HKT

2007年落選港姐、有TVB「御用宮女」之稱的42歲女藝員張韋怡（Gogo），6年前入稟高等法院控告姑仔潘碧玉（Jade）誹謗，姑仔則作出反申索。案件今（10日）於高等法院進行第7日審訊，原告大律師林嘉仁盤問姑仔潘碧玉時指出，她故意稱張韋怡家境貧窮，又指她並非著名藝人或成功商人，意圖對張韋怡作出聲譽傷害，另指張韋怡出演TVB節目《味分高下》擔任味之天使「啤梨」時「好受歡迎」，「嗰時開始好出名」。潘碧玉回應說：「佢係公眾人物，有上電視，但唔出名囉，出名係大眾都知」。

本案原告張韋怡（Gogo），由大律師林嘉仁代表；被告潘碧玉（Jade），由大律師江小菁代表。張韋怡及其「丈夫」潘德鴻今到庭旁聽，潘碧玉今亦繼續出庭作證，接受原告大律師林嘉仁的盤問。

潘碧玉指自己「持家有道十幾年，無功都有勞」

林嘉仁指出，工人Maria對張韋怡「舉中指」，張韋怡「丈夫」、即其兄長潘德鴻才決定「炒」Maria。潘碧玉供稱，「我哋成家都好錫工人」，「個時兩個工人都走曬，係十幾件、百幾件（瑣事）推曬俾我，迫癲咗我」。潘碧玉指自己「持家有道十幾年，無功都有勞」，強調「如果唔係，我老豆點會俾啲錢我管理」。

張韋怡「丈夫」、即其兄長潘德鴻曾斥資1693萬元購入九龍大角咀私人高尚住宅屋苑「帝峰‧皇殿」某單位，潘德鴻早前在庭上承認他買樓前曾向其妹妹潘碧玉無息借貸300萬元。當林嘉仁指出潘碧玉是妒忌張韋怡才對張作出誹謗，如發文指張韋怡向潘父取得100萬元，以作張韋怡兒子Ashton之教育基金，但「轉頭用來供自己到北京讀書」；潘碧玉否認，並指「我點會妒忌佢100萬呢？我屋企自己都好富足啦，我一出世已有九龍塘（8000呎獨立屋）3分之1（股份），最少幾千萬」。

林嘉仁又指，潘碧玉「份人非常小家 」，因家中水壺及煉奶事件「小題大作」，「爆粗」又叫張韋怡「食屎」。潘碧玉表明「唔同意」，解釋「我哋成家都好錫工人」，「 工人任用雪櫃嘅嘢」，「點會話我計較小朋友食物」。潘碧玉憶述潘父當時認為張韋怡「點解要刻薄我啲工人，計住啲雞蛋牛奶」。潘碧玉又提到「我300萬唔洗寫借據借俾佢⋯⋯如果我咁計較，點解我唔寫借據借300萬俾佢，計埋煉奶依啲幾蚊嘅嘢？唔make sense （意指「說不通」）」。

指張韋怡在庭上作供很多與事實不符

林嘉仁指潘碧玉故意提及張韋怡父親破產，故意稱張韋怡家境貧窮，「想佢更慘」；潘碧玉稱她只是道出「張韋怡父親破產」的事實，重申「我無話佢好窮喎」。林嘉仁指張韋怡在庭上作供全是她真誠相信的事實，潘碧玉搖頭表示不同意，指出張韋怡在庭上「加左好多與事實不符嘅嘢落去，好用力加嘢，就好多漏洞」。

林嘉仁提到潘碧玉指張韋怡並非著名藝人或成功商人，意圖向張韋怡作出二次聲譽傷害，林嘉仁特別提到張韋怡當年出演TVB節目《味分高下》擔任味之天使「啤梨」時「好受歡迎」，「個時開始好出名」。潘碧玉供稱：「佢係公眾人物，有上電視，但唔出名囉，出名係大眾都知」。

林嘉仁指出潘碧玉網上發文，積極推動促成涉案誹謗，而潘碧玉的誹謗文字令張韋怡「咁慘」，更因此張韋怡需向精神病醫生求醫。潘碧玉即稱：「佢好enjoy media（exposure）㗎喎」，意指張韋怡十分享受媒體曝光率，又指張韋怡「依幾日、日日都係庭外（俾記者）影相」。

潘碧玉供稱張韋怡「話我屋企爭家產，話我貪心 」，又指「潮州人重男輕女，叫我知足」，「講到我好似我好窮咁」。潘碧玉強調「我爸爸錫到我燶㗎！」，指明張韋怡「大話不攻自破」。潘碧玉在庭上直指張韋怡「好識扮傻、扮窮，好鍾意扮囉」。

案件編號：HCA 1500/2020
法庭記者：劉曉曦
 

