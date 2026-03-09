涉向前女友借款5百萬分手後不歸還 53歲商人否認趁女方上酒店追款時強姦開審

53歲商人涉嫌向前女友借款5百萬港元後不還，更在女方3年前上門追討欠款時，在酒店内強行與女方發生性行為，期間女方哭訴「我透唔到氣」及「你唔好再搞我」等，惟商人卻無視女方的身體不適。商人今早在高等法院否認強姦罪，在5男2女陪審團席前受審。控方開案陳詞指，由於被告有經濟問題，女方一直免費讓被告居住在紅磡環海東岸某單位，更向被告借款5百萬港元，向被告追款時出現頭暈及嘔吐症狀。

53歲商人否認趁女方上酒店追款時強姦

報稱商人的被告林德成，否認於2023年9月26日，在九龍海逸君綽酒店某室内，強姦女子X。開案陳詞指，被告與40多歲女事主X是前男女朋友關係，二人在相識的首年時發展情侶關係，分手後在2020年12月舊情復熾，關係維持了一年後再度分開，惟二人分手後仍以朋友身份聯絡，相識約24年。由於被告有經濟問題，X一直免費讓被告居住在紅磡環海東岸某單位，亦向被告借出500萬元港幣。X及後要求被告歸還欠款不果，多次到達單位尋找被告，惟被告不在單位。

X身穿的胸圍上有懷疑屬被告的DNA

在2023年9月26日上午8時許，X得知被告在紅磡海逸君綽酒店，故前往酒店房間尋找被告，在要求被告還款期間，二人發生爭執，X感身體不適及頭暈，更在房間厠所内嘔吐。被告建議X坐在床上休息，期間被告撥弄X後頸的頭髮，及後將X推倒，被告脫掉自己内褲，X掙扎著欲起來，惟被告用手「㩒返低X」，X隨即指「你唔好搞我，我而家呼吸好辛苦」。被告不予理會，並脫掉X的内褲，在沒有使用安全套的情況下，將下體插入X的體内，更揭開X的上衣，親吻X的乳房，期間X哭訴「我透唔到氣」及「你唔好再搞我」等，性交過程歷時約20分鐘。

承認事實指，案發當晚7時許，X在表哥Y的陪同下到警署報案。法證檢驗顯示，X身穿的胸圍上有懷疑屬被告的DNA。同月28日，被告被警方拘捕，在警誡下保持緘默。

案件編號：HCCC407/2024

法庭記者：黃巧兒

攝影：蘇正謙