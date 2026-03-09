Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

天文台｜早晚有一兩陣微雨 日間部分時間有陽光 市區最高氣溫約22度

社會
更新時間：06:50 2026-03-09 HKT
發佈時間：06:50 2026-03-09 HKT

一股偏東氣流正影響廣東沿岸地區。同時，一道雲帶覆蓋廣東。此外，華南北部的氣壓正在上升，預料一股東北季候風會在今日稍後逐漸影響廣東沿岸。

本港地區今日天氣預測，大致多雲，早晚有一兩陣微雨。日間部分時間有陽光，市區最高氣溫約22度，新界再高兩三度。吹和緩至清勁東至東北風，初時離岸及高地間中吹強風。

展望明日大致多雲。隨後一兩日漸轉天晴乾燥。接近週末風勢頗大。

分區氣溫
九天天氣預報
一股清勁至強風程度的偏東氣流會在今日繼續影響廣東沿岸地區。同時，一道雲帶會覆蓋廣東。受東北季候風影響，明日廣東地區天氣稍涼。預料乾燥的季候風會在本週中後期至下週初持續為華南帶來普遍晴朗的天氣。

