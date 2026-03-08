宏福苑安置｜房委會「樓換樓」僅500大單位 覆蓋不足三成 議員：須平衡各方需求

政府上月底公布宏福苑長遠安置方案，住戶可透過「特設銷售計劃」，選購由房委會或房協提供的合共10個項目、約3,900個單位。房委會資助房屋小組已於上月底通過配合相關安排的修訂，不過在房委會6個安置項目中，與宏福苑單位面積相若的單位僅約500個，佔整體逾1,700戶業主不足三成。

僅500伙面積與宏福苑相約

根據房委會資助房屋小組委員會文件，雖然「特設銷售計劃」及「綠置居2025」下推售的新綠置居單位共提供2,000個單位予宏福苑業主，但當中大單位數量僅500個佔，整體逾1700戶業主不足三成。

「特設銷售計劃」及「居屋2025」下推售的新居屋 供宏福苑居民購買的大單位數量 匯熙苑 30 裕豐苑 40 朗風苑 60 啟陽苑 160 影輝苑 60 「特設銷售計劃」及「綠置居2025」下推售的新居屋 供宏福苑居民購買的大單位數量 盛緻苑（綠置居 2025） 150

梁文廣：選擇不只特設銷售計劃

立法會房屋事務委員會副主席梁文廣解釋指，是次特設銷售計劃是從現有的綠置居及居屋項目中，抽出部分單位予宏福苑業主購買，強調必須平衡各方需求。他表示，除協助宏福苑業主外，計劃還需兼顧重建居民以及綠白表申請者，他們同樣享有優先購買權，當局不能將該期所有資助出售單位全數撥予宏福苑業主，否則對其他輪候多時的市民並不公平。

梁文廣補充，宏福苑居民選擇不只限於這500個單位。除是次特設銷售計劃外，市民亦可考慮房協單位，或是頌雅路西選址方案，該項目預計於2029年落成，屆時整棟屋苑將全數提供大單位。此外，政府早前亦表示，正研究讓宏福苑業主在兩年內，以綠表資格免補地價購買二手居屋。