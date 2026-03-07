孫玉菡：國際局勢不穩突顯香港安全穩定優勢 增加搶人才競爭力

勞工及福利局局長孫玉菡表示，現時環球地緣問題升溫，香港打造國際高端人才集聚高地，安全穩定的優勢會更加突顯，大大增加吸引人才的競爭力。經過政府過去三年推出的「搶人才」政策，至今已吸引約27萬名人才抵港，成績令人鼓舞。

「高才通」續簽率逾五成 表現較其他國家優勝

孫玉菡今日(7日)在電台節目表示，各項人才入境計劃中，高才通佔整體約四成。自去年起，「高才通」簽證陸續進入續簽高峰期，申請續簽比率維持在54%左右，趨勢穩定，而成功率高達95%。有此成績已超越英國等地的類似計劃的成功率，表現理想。

人才帶動創科發展 子女留港亦是貢獻

對於引入人才對基層市民的益處，孫玉菡明確表示「一定會受惠」。他以「高才通」人才為例，統計顯示他們主要從事商貿及金融業，而投身創新科技行業的比例更高，每6個，便有1個從事創科行業，相信這批人才正為香港經濟多元化，特別是創科發展，帶來積極貢獻。

孫玉菡亦指，香港教育資源吸引不少人才攜同家人來港，子女在港就學，長遠而言這些孩子在香港成長成才，未來亦將成為香港的一份子，對香港有益處。

僱員再培訓局將升格「技能提升局」 助全民應對AI

預算案提議將僱員再培訓局將升格「技能提升局」，孫玉菡指，僱員再培訓局在三十多年前設立，當時主要是應對工廠北移的挑戰，轉型為以服務業，AI的出現，對僱員技能有新挑戰，「技能提升局」將繼續服務基層及中高齡工友，提供保安、護理等傳統行業培訓，包括白領在內的廣大僱員亦要面對新型經濟轉變，因此要作出提升。

他預計，修例工作最快可於今年底完成，屆時「技能提升局」將可正式運作。僱員再培訓局現時財政穩健，將利用現有的大額種子基金推動轉型。

