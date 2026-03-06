Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

將軍澳醫院85歲腸癌婦手術錯置造口不治 田北辰轟「極度荒謬兒戲」 促追究責任

社會
更新時間：15:36 2026-03-06 HKT
發佈時間：15:36 2026-03-06 HKT

將軍澳醫院發生嚴重醫療事故，一名85歲患結腸癌的女病人，上月在醫院接受橫結腸造口手術後三星期，才被發現造口位置有誤，處於胃部，並非預定的橫結腸位置，病人最終因多個器官衰竭不幸離世。實政圓桌召集人田北辰今（6日）在社交平台發文，嚴厲批評事件「極度荒謬兒戲」，質疑手術室、深切治療部、外科病房及專科復康醫院層層疏忽，要求醫管局成立的根源分析委員會，須在報告列出責任誰屬及懲罰。

相關新聞：將軍澳醫院85歲腸癌女病人疑造口手術出錯 三周後始揭發 同日死亡

田北辰對事件感震驚及憤怒

田北辰表示，對於有關新聞感到震驚及憤怒。他指出，造口手術並非罕見，亦不是「小手術」，理應有一至兩名醫生在場或共同進行，質疑為何會發生如此荒謬、離譜之事。田北辰梳理事件時序，指出病人於2月7日完成手術後，先後被送往深切治療部及外科病房接受監察，直至2月16日轉往靈實醫院進行康復治療，認為病人能夠轉往復康醫院，按理解情況應十分穩定。

將軍澳醫院。資料圖片

田北辰批流程錯漏百出卻無人發現：簡直係荒天下之大謬

田北辰指出，若造口接駁正確，排出物應為糞便，相對混濁及帶有氣味，但若錯誤接駁至胃部，排出物則會含有食物殘渣，認為任何有些許醫學常識的人都很容易分辨兩者，質疑深切治療部和外科病房的醫護人員，竟然在9天內完全沒有發現問題，「唔通呢9日病人完全冇食過嘢？定覺得咁都叫做啱同穩定，所以照送去靈實醫院？極度荒謬兒戲！」

他進一步指出，病人於2月16日轉到靈實醫院後，至3月1日下午出現身體不適。報道指病人轉院後維生指數一直穩定，但造口持續出現較高輸出量。田北辰質疑，既然醫院已發現問題，為何未有進一步跟進及檢查，認為靈實醫院為專科復康醫院，但對相關護士應有更高要求，並需加強不同範疇的培訓。

此外，田北辰提到，按照常規，由於造口手術涉及傷口，負責手術的醫生需定期為病人覆查，質問這14天醫生是否有覆診，還是看過之後仍然覺得沒有問題。他強調，由2月7日手術至3月1日，接近一個月的時間內，多個流程錯漏百出卻無人發現問題，直斥「簡直係荒天下之大謬」，打擊市民對香港公營醫療的信心。

田北辰強烈要求列明責任誰屬及懲罰

對於醫管局表示將就事件成立根源分析委員會展開詳細調查，田北辰要求委員會除了找出問題及成因外，需按照醫管局去年6月公布的「病人安全」獎罰機制，根據不同責任及犯錯程度追究及決定懲罰，並強烈要求委員會在報告中清楚列出責任誰屬及相應懲罰，向病人及公眾作出交代，絕對不能不了了之。

