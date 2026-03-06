Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

38歲電訊公司男職員被指啤酒混大麻 兩姦暈眩18歲女同事 2項強姦罪脫

社會
更新時間：15:05 2026-03-06 HKT
發佈時間：15:05 2026-03-06 HKT

現年38歲電訊公司男職員被指5年前謊稱宴請一眾同事上門，為18歲兼職女同事預約的士到家中，邀請對方吸食大麻被拒，其後涉嫌將大麻加入啤酒中供其飲用，乘其暈眩時兩度強姦。男職員否認2項強姦罪受審，控方開案陳詞指第一次強姦後事主向母親發訊求助，被告隨後在廁所門口再度強姦X；女事主則供稱到廁所致電母親，要求對方電召的士後離去。7男陪審團今日在高等法院退庭商議，一致裁定被告2項強姦罪脫。

控方稱飲有大麻味啤酒後暈眩並兩遭強姦

男被告彭勵進（Patrick）被控於2021年4月20日，在位於荃灣青龍頭村的住所中，先後兩度強姦X。控方早前開案陳詞指，被告與女事主X當年同在元朗一間電訊商的專門店工作，X為兼職員工，兩人曾交換電話號碼，X亦以「Patrick」儲存被告的手機號碼。案發當日，X在天水圍見工後，被告安排的士接送她到其住所。被告聲稱已邀請大批同事到其家中聚會，但X到達後發現屋內並無其他人。X詢問其他人在哪時，被告指其他人將於稍後時間才到達。

被告向X遞上大麻，但X拒絕，被告便自行吸煙及吸食大麻，其後被告再向X遞上一支已開蓋的藍妹啤酒，X飲用時嗅到大麻味，但認為可能是被告吸食大麻後的殘留氣味，飲用後感到暈眩。被告建議她上床休息，並在床上靠近及擁抱她。X試圖避開，但被告強行脫去她衣物並企圖親吻，繼而強姦。其後X以要如廁為由離開房間，期間感到頭暈並向母親發訊求助。控方指，被告隨後全裸出現在廁所門口，再度強姦X，並在其腹部射精。

作供曾哀求被告「唔好」但反抗無效

女事主X其後以視像形式出庭作證。X供稱，當日她乘坐被告安排的士到達被告住所，飲用啤酒期間開始感到迷糊。她強調自己「唔係飲一兩罐就醉嘅人」，但當日僅飲用一兩罐便覺得「愈來愈唔對路」，「飲咗一兩罐就開始迷」。她曾借尿循一會，其後飲啤酒時感到「愈來愈唔OK」。

X主動問被告「可唔可以借你張床瞓一陣？」並表明只想暫時休息，有需要時可隨時下床。X記起當時在床上休息期間，感覺有人把手搭在她膊頭，之後被告將手放在她腹部上，她嘗試揈開被告的手。她睡覺期間則感覺有人在她身體上方，她迷糊張眼時目睹被告開始脫去她的衣物，並嘗試除下褲子。她急忙整理衣物，過程重複兩次。X形容自己「完全無力」，被告「真係好大力」，最終脫下她的內褲，並以下體插入她的陰道。X指自己在性行為過程中哭泣，反覆哀求「唔好」，堅稱「當時好抗拒」。最後X到廁所致電母親，要求對方電召的士後離去。

案件編號：HCCC136/2023
法庭記者：陳子豪

