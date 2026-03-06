以家人及病人之名濫開千支咳藥水私藏自用 伊院副顧問醫生2項行為失當罪成 官斥：有違醫生專業操守

時任伊利沙伯醫院副顧問醫生在2015年至2020年期間，為6名家人和傭工建立診症預約紀錄，在他們沒有應診下處方含有可待因成份的咳藥水和精神活性藥物中樞神經興奮劑，又讓病人把過量處方的藥交予他。他前年否認公職人員行為失當及盜竊共4罪受審，法官林偉權今於區域法院頒下裁決理由書，裁定被告兩項公職人員行為失當罪成，案件押後至5月15日求情及判刑，待取社會服務令報告、背景報告及驗尿報告以檢查被告是否有濫藥問題，期間被告續准以原有條件保釋候懲。

法官指被告的親人不在港時卻有記錄指他們到伊院求診，傭工亦供稱是按被告指示到伊院取藥，傭工根本沒有向被告表示不適，故顯示他們並不是有醫療需要，是被告作虛假安排以取得藥物自用。

案發時47歲被告李志良，是時任伊利沙伯醫院副顧問醫生，原被控兩項公職人員行為失當及兩項盜竊的交替控罪共4罪。

控罪指被告於2015年3月至2020年9月，即擔任伊利沙伯醫院副顧問醫生期間，或與擔任公職有關的情況，沒有合理辯解或理由，故意或蓄意作出不當行為，即致使診症預約看來是分別由8名病人作出，而在該些病人沒有應診或求診的情況下，向他們處方 Actifed Compound Linctus 及 Methylphenidate HCL 的受管制藥物，致使醫院職員向被告配發上述藥物，被告保留該些藥物作私自保存或處置。

另在同段時間，在2名醫院病人求診後，向該些病人處方劑量屬高於必需劑量的上述兩樣受管制藥物，並要求或致使該些病人將過量處方的藥物退還給他，並保留該些藥物作私自保存或處置，而未有將藥物退還予醫管局。

兩項交替控罪盜竊罪指，他於2015年3月至2020年9月，偷取屬於醫管局的共1021瓶120 毫升的 Actifed Compound Linctus，及413片每片10毫克的Methylphenidate HCL，總值14,691元。

案件編號：DCCC1123/2022

法庭記者：黃巧兒