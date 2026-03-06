運輸署收緊傳媒查冊 記協提覆核敗訴 政府歡迎裁決

《鏗鏘集》時任編導蔡玉玲查冊案上訴2023年終極勝訴後，運輸署翌年初為車牌查冊實施新安排，新聞工作查冊不會自動獲批，署方會詳細問及資訊用途和價值，香港記者協會同年入稟提出司法覆核，質疑署方新安排違反言論自由和新聞自由，要求法庭裁定署方政策違憲。法官高浩文今早（6日）於高等法院宣判記協敗訴，駁回司法覆核。

特區政府歡迎法庭駁回有關司法覆核。特區政府表示，運輸署自2024年1月8日就發出車輛登記細節證明書實施的優化安排，旨在清楚訂明車輛登記冊的設立目的及符合申請條件的指明情況，以確保申請證明書的用途符合設立登記冊的目的，並且屬合法及正當，及有關資料只是用作申請時所指明的目的和用途，以期保障車主的個人私隱。有關安排在所有適用的基本權利之間取得合理平衡。運輸署會繼續根據現行安排處理車輛登記細節證明書的申請。

申請人為記協，答辯人為運輸署署長。港台《鏗鏘集》時任編導蔡玉玲以車牌查冊來報道元朗「721」事件，其後被裁定2項明知而作出虛假陳述罪成，罰款6000元。蔡玉玲2023年6月終極上訴勝訴，終審庭認為沒有理由限制查冊用途選項為申請者使用車輛作交通或運輸相關事宜，或將真誠的新聞調查排除在外。

官：署方新安排沒有越權

判詞交代，在署方新安排下，車主及與車主有直接利害關係人士例如買家、保險索償等，查冊依舊會自動獲批；其他人士包括新聞工作者申請則屬例外情況，須書面解釋申請理由詳情，署方具有重大酌情權，認為申請合理合法，符合公益才會批准。本案針對後者政策。

法官根據蔡玉玲案案例，指出不應將真誠新聞工作排除在外，為新聞用途申請車輛查冊理據充分，而署方考慮其申請時有權酌情靈活處理，當能夠證明到查冊申請具公益時才批准申請。法官認為新安排符合蔡玉玲案要求，不難理解無直接利害關係人士的申請理應嚴格審查，新聞工作者有途徑查冊，但申請不應自動獲批。

法官解釋雖然新聞工作者從事新聞工作時可獲《個人資料（私隱）條例》原則豁免，然而《個人資料（私隱）條例》原則同時向署方施加責任，要保護個人資料，新聞工作者也不能獲全面豁免，要有合理理由報道有助公益，署方才能披露個人資料，因此裁定署方新安排沒有越權。

至於考慮到新安排是否違憲時，法官指要權衡新聞自由及車主私隱權，認為在相稱性測試下，新安排與保護車主私隱權之間具合理連繫，而且限制沒有超出必要，沒有全面拒絕所有新聞工作者申請，新聞工作者只需要另行說明理據。因為新聞工作者申請一旦獲批，查冊資料便可能廣泛流傳，因此需要小心考慮。法官認為新聞工作者申請出現延誤自然不過，不是用以打壓新聞工作者，至於延誤程度則是另一回事，需視乎個別情況。

不認為新安排對記協構成不可接受的沉重負擔

記協方陳詞指登記車主早已同意將個人資料交託署方，法官不同意，不認為車主已經授權，因此署方有責任披露其個人資料。法官直言雖然新聞自由乃社會基石，但新聞工作者沒有特權凌駕他人，而且現今社會任何人都可以自稱記者做新聞調查。法官不認為新安排對記協構成不可接受的沉重負擔，重申署方沒有全面拒絕所有新聞工作者申請，新聞工作者仍能查冊，只是門檻較高。

記協擔心查冊時署方會通知相關車主，變相通風報信。法官引用數據反駁，自2021年起至今批准約9.5萬次查冊申請，當中僅曾發出900多封電郵通知，平均每100次成功查冊才通知車主1次，反映署方執行時有嚴格篩選制度，至於傳媒擔心遭報復一說，則未免說得太遠。

記協列舉了6宗不同傳媒查冊個案，全部出現延誤，部份最終被拒。法官羅列申請詳情指需視乎情況而定，個案中處理時間最長者達171日，然而當中牽涉多番書信來往，複雜申請需要人手審視，花費額外時間處理，署方更可能要諮詢其他政府部門，因此延誤均能理解，而且部份申請更不如記協所言如此緊急，故沒有無理延誤。至於拒批個案方面，法庭行使監管職能，無權越俎代庖代替署方定奪，認為署方已按指引考慮相關因素，有權為免侵犯私隱而拒絕申請。基於以上種種，法官終認為理據無一成立，駁回司法覆核。

法官特撰後記，指出新安排運作至今必已度過了適應期，合理地預期署方處理查冊申請時可以大幅加快過程，如記者申請時具恰當憑據，說明到新聞用途的話，同類型申請理應可以快速處理，即便不是1、2天，也不應耗上多個星期，這也不應視乎署方認為申請是否緊急。法官強調行使新聞自由是為了社會公益，署方處理相關申請時理應為此報以信任。

案件編號：HCAL559/2024

法庭記者：陳子豪